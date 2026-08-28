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ШІ більше не сидітиме у чаті: Anthropic дала йому доступ до реального заліза

16:32 28.08.2026 Пт
2 хв
Стартап створює відкритий стандарт для нейромереж
aimg Ольга Завада
ШІ більше не сидітиме у чаті: Anthropic дала йому доступ до реального заліза Anthropic виводить ШІ за межі моніторів (фото: Pexels)
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Anthropic представила експериментальний стандарт MHS, який дозволяє ШІ-агентам взаємодіяти з фізичним обладнанням. Це може дати автономним моделям змогу самостійно проводити експерименти, керувати приладами та роботами без складного ПЗ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

В Anthropic пояснюють: MHS створює спільний інтерфейс і формат обміну даними, дозволяючи різнорідним приладам спілкуватися між собою через мережу без написання специфічних програм-перекладачів.

Поєднання стандарту MHS із мовними моделями через Model Context Protocol дозволяє вченим віддавати команди обладнанню звичайною мовою, а самому ШІ - аналізувати ситуацію, коригувати параметри в реальному часі та усувати апаратні збої.

Читайте більше: 150-річна загадка на мільйон доларів: ШІ Anthropic випробував 650 ідей

У чому суть?

Розробка відкриває нові можливості для автоматизації наукової діяльності, а саме:

Самостійне калібрування: модель рівня Claude може самостійно відрегулювати лазер, перевірити результат через окрему камеру й точково налаштувати всю оптичну систему.

Дослідження під мікроскопом: ШІ здатен фокусувати прилад, аналізувати отримане зображення, визначати цікаву ділянку та самостійно зміщувати об'єктив для продовження аналізу.

Логіка без попереднього навчання: під час демонстрації ШІ-модель Claude розібралася, як змусити роборуку підняти алюмінієву банку, не маючи покрокових алгоритмів від людини для цього завдання.

Оскільки моделі тренувалися переважно у віртуальному середовищі, MHS містить систему стандартизованих тегів. Вони описують фізичні обмеження заліза:

  • вагу,
  • діапазон руху,
  • вимірювальні параметри,
  • ліміти безпеки.

Це дозволяє ШІ миттєво зчитувати можливості незнайомого пристрою.

Партнерство та відкритий доступ

На етапі дослідницького прев'ю Anthropic співпрацює з низкою лабораторій і виробників, серед яких Amazon Web Services (Strands Robots), Hugging Face (LeRobot), Raspberry Pi, Automata та Universal Robots.

Головна мета тестового періоду - відпрацювати оцінку безпеки та сформувати найкращі практики для ШІ, що працює з реальним обладнанням.

У майбутньому Anthropic планує зробити MHS повністю відкритим стандартом (open-source), незалежним від конкретних розробників ШІ-моделей.

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