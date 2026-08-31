ChatGPT вас не забув: OpenAI змінила головне правило тимчасових чатів

OpenAI змінила принцип роботи тимчасових чатів у ChatGPT. В інтерфейсі з'явився вибір режиму персоналізації, який впливає на доступ ШІ до особистих даних користувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OpenAI .

Нове меню та вибір режиму

Раніше тимчасові чати створювалися для того, щоб не залишати жодних слідів і працювати без прив'язки до профілю. Тепер у верхньому правому куті порожнього вікна з'явилося меню з двома режимами:

Non-personalized (неперсоналізовано): режим за замовчуванням. ШІ не використовує збережені спогади, персональні інструкції та підключені плагіни.

Personalized (персоналізовано): дозволяє тимчасовому чату звертатися до збереженої пам'яті акаунта, плагінів і попередньо встановлених налаштувань.

Вибір режиму слід зробити строго до початку листування, адже змінити налаштування персоналізації після надсилання першого повідомлення неможливо.

Збереження чату та створення спогадів

Оновлення також дозволяє зберігати вдалі тимчасові розмови. Якщо діалог виявився корисним, його можна перенести до постійної історії акаунта.

Після цього до нього застосовуються стандартні правила профілю, включно з дозволом на використання контенту для навчання майбутніх моделей ШІ.

При цьому діє обмеження: персоналізований тимчасовий чат може зчитувати вже наявні спогади, але не створює нових записів у пам'яті, доки залишається у тимчасовому статусі.

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Конфіденційність та збереження даних

Попри обраний режим, OpenAI зберігає за собою право утримувати копію тимчасового чату протягом 30 днів. За словами розробників, це робиться з міркувань безпеки.

У рідкісних ситуаціях із високим рівнем ризику захисні системи сервісу можуть використовувати обмежений контекст з попередніх розмов для коригування відповідей.

Нове меню вже доступне користувачам тарифів Plus, Pro та Business, а також з'явилося у деяких безкоштовних акаунтах.