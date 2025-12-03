Google випустила велике оновлення Android 16: 7 функцій, які зроблять ваш смартфон кращим

ШІ-зведення повідомлень

Якщо потік повідомлень і push-повідомлень часто вибиває вас із колії, нова функція AI Notification Summaries може допомогти. Вона працює за тим самим принципом, що й "Зведення повідомлень" на iOS: алгоритм стискає довгі повідомлення і сповіщення до коротких нотаток, даючи змогу зрозуміти суть без відкриття чатів і довгих текстів.

При цьому ШІ може помилятися або упускати контекст, тому повністю покладатися на нього рано. Але функція дасть змогу швидше оцінювати, чи потрібно терміново реагувати.

Зведення повідомлень на основі ШІ (фото: Google)

Покращена організація повідомлень

ШІ-зведення - не єдине оновлення в цій галузі. Android тепер за замовчуванням групує і приглушує менш важливі повідомлення - наприклад, новини або рекламні розсилки.

Спочатку користувачеві показують високопріоритетні повідомлення - зокрема повідомлення від важливих контактів. Нижче відображаються згруповані повідомлення низького пріоритету, які можна розгорнути або проігнорувати.

Організація сповіщення (фото: Google)

Розширені можливості персоналізації

В оновленні з'явилися нові варіанти налаштування інтерфейсу - зокрема, призначені для користувача форми іконок, щоб надати робочому столу більш індивідуального вигляду.

Крім того, якщо активувати тематичне оформлення, воно тепер автоматично застосовується до всіх підтримуваних додатків, забезпечуючи єдиний візуальний стиль. Оновлено і темний режим: він затемнює навіть ті додатки, які не мають власної темної теми, що допомагає економити заряд акумулятора.

Розширені можливості налаштування (фото: Google)

Батьківський контроль

На смартфонах Pixel в основному меню налаштувань з'явився окремий розділ для батьківського контролю. Доступ до нього можна захистити PIN-кодом. Функціональність включає:

обмеження щоденного екранного часу

розклад "тиші" на ніч

ліміти для окремих додатків і можливість їх блокування.

Налаштування можна гнучко змінювати - наприклад, додавати час, коли ліміт уже вичерпано.

У головному меню налаштувань телефонів Pixel тепер є розділ батьківського контролю (фото: Google)

Call Reason: позначка термінових дзвінків

Функція поки проходить бета-тестування, але Google вже розповіла, як вона працює. Користувач може позначити виклик у додатку Google Phone як "терміновий". У цьому разі одержувач побачить відповідну позначку на екрані, а в разі пропущеного виклику - в журналі. Це допоможе швидше реагувати на важливі дзвінки.

Call Reason наразі перебуває у стадії бета-тестування (фото: Google)

Перевірка шахрайства через Circle to Search

Circle to Search отримав новий інструмент безпеки. Якщо виділити за його допомогою підозрілий текст - наприклад, повідомлення від невідомого номера - система покаже АІ-оцінку ймовірності шахрайства і запропонує подальші дії.

Circle to Search (фото: Google)

Покращення доступності

Оновлення також включає низку функцій, що полегшують використання смартфона людям з особливими потребами. Серед них:

спрощене управління курсором при підключенні миші

Smart Dictation з підтримкою Gemini - можна редагувати текст голосом командами на кшталт "скороти"

розширені можливості Guided Frame: Gemini описує, що саме знаходиться в кадрі камери

запуск Voice Access через голосовий запит до Gemini.

Нове оновлення також включає в себе різні поліпшення доступності (фото: Google)