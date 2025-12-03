Google випустила велике оновлення Android 16: 7 функцій, які зроблять ваш смартфон кращим

Незважаючи на те, що Android 16 представили лише в червні, Google вже почала поширювати велике оновлення з широким набором нових функцій. Поки апдейт отримують тільки Pixel, а користувачам інших брендів доведеться почекати - і не факт, що всі нововведення дійдуть до їхніх пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar.
Якщо потік повідомлень і push-повідомлень часто вибиває вас із колії, нова функція AI Notification Summaries може допомогти. Вона працює за тим самим принципом, що й "Зведення повідомлень" на iOS: алгоритм стискає довгі повідомлення і сповіщення до коротких нотаток, даючи змогу зрозуміти суть без відкриття чатів і довгих текстів.
При цьому ШІ може помилятися або упускати контекст, тому повністю покладатися на нього рано. Але функція дасть змогу швидше оцінювати, чи потрібно терміново реагувати.
ШІ-зведення - не єдине оновлення в цій галузі. Android тепер за замовчуванням групує і приглушує менш важливі повідомлення - наприклад, новини або рекламні розсилки.
Спочатку користувачеві показують високопріоритетні повідомлення - зокрема повідомлення від важливих контактів. Нижче відображаються згруповані повідомлення низького пріоритету, які можна розгорнути або проігнорувати.
В оновленні з'явилися нові варіанти налаштування інтерфейсу - зокрема, призначені для користувача форми іконок, щоб надати робочому столу більш індивідуального вигляду.
Крім того, якщо активувати тематичне оформлення, воно тепер автоматично застосовується до всіх підтримуваних додатків, забезпечуючи єдиний візуальний стиль. Оновлено і темний режим: він затемнює навіть ті додатки, які не мають власної темної теми, що допомагає економити заряд акумулятора.
На смартфонах Pixel в основному меню налаштувань з'явився окремий розділ для батьківського контролю. Доступ до нього можна захистити PIN-кодом. Функціональність включає:
Налаштування можна гнучко змінювати - наприклад, додавати час, коли ліміт уже вичерпано.
Функція поки проходить бета-тестування, але Google вже розповіла, як вона працює. Користувач може позначити виклик у додатку Google Phone як "терміновий". У цьому разі одержувач побачить відповідну позначку на екрані, а в разі пропущеного виклику - в журналі. Це допоможе швидше реагувати на важливі дзвінки.
Circle to Search отримав новий інструмент безпеки. Якщо виділити за його допомогою підозрілий текст - наприклад, повідомлення від невідомого номера - система покаже АІ-оцінку ймовірності шахрайства і запропонує подальші дії.
Оновлення також включає низку функцій, що полегшують використання смартфона людям з особливими потребами. Серед них:
Нагадаємо, що в Ізраїлі ввели обмеження на використання Android для частини населення, залишивши в дозволених пристроях тільки iPhone.
Також ми писали, що Android-бренди працюють над смартфонами з ультраємкими батареями, і інсайдери вже розкрили перші подробиці про нові технології.
А ще у нас є матеріал про те, коли Google може представити комп'ютери на базі Android і що змінять ПК нового покоління.