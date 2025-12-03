Google выпустила крупное обновление Android 16: 7 функций, которые сделают ваш смартфон лучше

Несмотря на то, что Android 16 представили лишь в июне, Google уже начала распространять крупное обновление с широким набором новых функций. Пока апдейт получают только Pixel, а пользователям других брендов придется подождать - и не факт, что все нововведения дойдут до их устройств.
Если поток сообщений и push-уведомлений часто выбивает вас из колеи, новая функция AI Notification Summaries может помочь. Она работает по тому же принципу, что и "Сводки уведомлений" на iOS: алгоритм сжимает длинные сообщения и уведомления до коротких заметок, позволяя понять суть без открытия чатов и длинных текстов.
При этом ИИ может ошибаться или упускать контекст, поэтому полностью полагаться на него рано. Но функция позволит быстрее оценивать, нужно ли срочно реагировать.
ИИ-сводка - не единственное обновление в этой области. Android теперь по умолчанию группирует и приглушает менее важные уведомления - например, новости или рекламные рассылки.
Сначала пользователю показывают высокоприоритетные уведомления - в том числе сообщения от важных контактов. Ниже отображаются сгруппированные уведомления низкого приоритета, которые можно развернуть или проигнорировать.
В обновлении появились новые варианты настройки интерфейса - в частности, пользовательские формы иконок, чтобы придать рабочему столу более индивидуальный вид.
Кроме того, если активировать тематическое оформление, оно теперь автоматически применяется ко всем поддерживаемым приложениям, обеспечивая единый визуальный стиль. Обновлен и темный режим: он затемняет даже те приложения, которые не имеют собственной темной темы, что помогает экономить заряд аккумулятора.
На смартфонах Pixel в основном меню настроек появился отдельный раздел для родительского контроля. Доступ к нему можно защитить PIN-кодом. Функциональность включает:
Настройки можно гибко менять - например, добавлять время, когда лимит уже исчерпан.
Функция пока проходит бета-тестирование, но Google уже рассказала, как она работает. Пользователь может отметить вызов в приложении Google Phone как "срочный". В этом случае получатель увидит соответствующую отметку на экране, а в случае пропущенного вызова - в журнале. Это поможет быстрее реагировать на важные звонки.
Circle to Search получил новый инструмент безопасности. Если выделить с его помощью подозрительный текст - например, сообщение от неизвестного номера - система покажет ИИ-оценку вероятности мошенничества и предложит дальнейшие действия.
Обновление также включает ряд функций, облегчающих использование смартфона людям с особыми потребностями. Среди них:
