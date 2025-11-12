Google готує комп'ютери на базі Android: коли чекати на перші ПК нового покоління

Компанія Google підтвердила плани об'єднати Chrome OS і Android, щоб оптимізувати розробку і конкурувати з Apple. Хоча перехід займе кілька років, перші ноутбуки на Android можуть з'явитися вже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Android 16 тестують на процесорах Qualcomm

Технічний аналітик під ніком @Jukanlosreve повідомив, що Qualcomm тестує Android 16 на своїх чипах Snapdragon X, X Plus і X Elite. Ці процесори засновані на архітектурі Arm64, як і мобільні чіпи, проте створені спеціально для тонких і легких ноутбуків.

Іншими словами, Android 16 вже може проходити випробування на "справжньому" ноутбуці або ПК.

Згідно зі скріншотом, опублікованим інсайдером, у внутрішньому репозиторії Qualcomm з'явилися згадки Android 16 для "Purwa" - це внутрішнє кодове ім'я серії Snapdragon X.

Крім того, у коді виявлено маніфести Android 16 для систем камера, аудіо, Bluetooth FM, комп'ютерний зір (CV) та інших компонентів.

Rumor: Android-комп'ютери з'являються на шляху.



Qualcomm працює над підтримкою Android 16 для X Elite і X (серії). На картинці - список приватного коду Android 16 purwa (Snapdragon X), а Qualcomm вже виклала код Android для X Elite і X (на... pic.twitter.com/pQ1vnNOvgQ - Jukan (@Jukanlosreve) November 11, 2025

Що це може означати для майбутніх пристроїв

За даними витоку, зміни поки що стосуються моделі SC8380 - саме під цим номером проходить серія Snapdragon X. При цьому відомо, що Qualcomm вже почала розробку другого покоління цих чіпів, але тестування Android поки що не торкнулося нових версій.

Важливо розуміти, що все це не означає, ніби ноутбуки на Android вже знаходяться в розробці. Можливість їхньої появи залишається лише гіпотетичною, хоча гібридні пристрої формату 2-в-1 виглядають більш реалістичним сценарієм.

Головна проблема - відсутність повноцінного "десктопного" Android

На даний момент Android не пропонує повноцінного робочого столу, придатного для ноутбуків. Незважаючи на те, що Google вже кілька років згадує режим Desktop Mode, готового рішення поки немає.

Проте компанія планує використати досвід Samsung і її технології DeX, щоб створити надійний інтерфейс для ноутбуків і пристроїв з клавіатурою. Однак до реального продукту ще далеко.

Наступний крок для Android

Поки майбутнє ноутбуків на Android залишається під питанням, інші виробники обирають протилежний шлях.

Наприклад, Apple розробляє доступні MacBook на базі чипів від iPhone, а Chromebook уже давно використовує мобільні процесори заради енергоефективності та тривалої автономної роботи.

Так чи інакше, якщо Android дійсно з'явиться на ноутбуках, це може стати найбільшим зрушенням на ринку персональних пристроїв за останні роки.