Google випустила Android 17 Beta 2: що нового і кому доступна

Google розпочала розгортання Android 17 Beta 2 для підтримуваних пристроїв Pixel. Оновлення значно покращило стабільність роботи смартфонів. Було додано низку функцій, які кардинально змінюють безпеку пристрою та покращують режим багатозадачності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал Android Police.
Найпомітнішою зміною стала розширена функція Bubbles. Тепер будь-який додаток можна перетворити на плаваюче вікно поверх екрана - для цього слід затиснути його іконку. Розробники переконані, що це значно спрощує роботу на великих екранах та складних пристроях.
Також у Beta 2 з'явилися:
Android 17 Beta 2 доступна для широкого списку гаджетів Google. Цьоріч до переліку вперше увійшли всі моделі десятого покоління:
Найпростіший спосіб - зареєструвати свій гаджет у програмі Android Beta for Pixel. У більшості випадків дані користувача зберігаються, проте розробники наполегливо рекомендують зробити резервну копію перед встановленням.
Для розробників також доступні варіанти встановлення через Android Flash Tool або використання емулятора в Android Studio Meerkat для тестування додатків на віртуальних пристроях. Перевірити наявність оновлення на сумісному Pixel можна у меню "Налаштування" - "Система" - "Оновлення системи".
Офіційний реліз системи очікується вже влітку 2026 року.