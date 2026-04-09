Google випустила Android 17 Beta 2: що нового і кому доступна

10:18 09.04.2026 Чт
2 хв
Користувачі отримали можливість відкривати будь-які додатки у плаваючих вікнах, а також посилений захист одноразових кодів із SMS
aimg Ольга Завада
Google виправила критичні помилки у Android 17 Beta 2 (фото: Unsplash)

Google розпочала розгортання Android 17 Beta 2 для підтримуваних пристроїв Pixel. Оновлення значно покращило стабільність роботи смартфонів. Було додано низку функцій, які кардинально змінюють безпеку пристрою та покращують режим багатозадачності.

Головні нововведення Android 17 Beta 2

Найпомітнішою зміною стала розширена функція Bubbles. Тепер будь-який додаток можна перетворити на плаваюче вікно поверх екрана - для цього слід затиснути його іконку. Розробники переконані, що це значно спрощує роботу на великих екранах та складних пристроях.

Також у Beta 2 з'явилися:

  • Затримка доступу до SMS: для боротьби з шахрайством система затримує доступ сторонніх додатків до повідомлень з паролями (OTP) на три години.
  • Функція Handoff: дозволяє миттєво переносити роботу додатка з телефона на планшет.
  • Системна "піпетка": новий інструмент EyeDropper дозволяє копіювати колір із будь-якої точки дисплея.
  • Захист локальної мережі: новий дозвіл контролює доступ додатків до комунікацій у домашній Wi‑Fi-мережі.

На які пристрої можна встановити нову ОС

Android 17 Beta 2 доступна для широкого списку гаджетів Google. Цьоріч до переліку вперше увійшли всі моделі десятого покоління:

  • Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL та 10 Pro Fold;
  • Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold та 9a;
  • Pixel 8, 8 Pro та 8a;
  • Pixel 7, 7 Pro та 7a;
  • Pixel 6, 6 Pro та 6a;
  • Pixel Fold та Pixel Tablet.

Гайд з налаштуванням розміру екрану емулятора Android для тестування ОС Android 17 у різних сценаріях використання великих екранів (Фото: Developer Android)

Як отримати оновлення

Найпростіший спосіб - зареєструвати свій гаджет у програмі Android Beta for Pixel. У більшості випадків дані користувача зберігаються, проте розробники наполегливо рекомендують зробити резервну копію перед встановленням.

Для розробників також доступні варіанти встановлення через Android Flash Tool або використання емулятора в Android Studio Meerkat для тестування додатків на віртуальних пристроях. Перевірити наявність оновлення на сумісному Pixel можна у меню "Налаштування" - "Система" - "Оновлення системи".

Офіційний реліз системи очікується вже влітку 2026 року.

