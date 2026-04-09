Google выпустила Android 17 Beta 2: что нового и кому доступна

Главные нововведения Android 17 Beta 2

Самым заметным изменением стала расширенная функция Bubbles. Теперь любое приложение можно превратить в плавающее окно поверх экрана - для этого следует зажать его иконку. Разработчики убеждены, что это значительно упрощает работу на больших экранах и сложных устройствах.

Также в Beta 2 появились:

Задержка доступа к SMS : для борьбы с мошенничеством система задерживает доступ сторонних приложений к сообщениям с паролями (OTP) на три часа.

: для борьбы с мошенничеством система задерживает доступ сторонних приложений к сообщениям с паролями (OTP) на три часа. Функция Handoff : позволяет мгновенно переносить работу приложения с телефона на планшет.

: позволяет мгновенно переносить работу приложения с телефона на планшет. Системная "пипетка" : новый инструмент EyeDropper позволяет копировать цвет из любой точки дисплея.

: новый инструмент EyeDropper позволяет копировать цвет из любой точки дисплея. Защита локальной сети: новое разрешение контролирует доступ приложений к коммуникациям в домашней Wi-Fi-сети.

На какие устройства можно установить новую ОС

Android 17 Beta 2 доступна для широкого списка гаджетов Google. В этом году в перечень впервые вошли все модели десятого поколения:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold;

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold и 9a;

Pixel 8, 8 Pro и 8a;

Pixel 7, 7 Pro и 7a;

Pixel 6, 6 Pro и 6a;

Pixel Fold и Pixel Tablet.

Гайд с настройкой размера экрана эмулятора Android для тестирования ОС Android 17 в различных сценариях использования больших экранов (Фото: Developer Android)

Как получить обновление

Самый простой способ - зарегистрировать свой гаджет в программе Android Beta for Pixel. В большинстве случаев данные пользователя сохраняются, однако разработчики настоятельно рекомендуют сделать резервную копию перед установкой.

Для разработчиков также доступны варианты установки через Android Flash Tool или использование эмулятора в Android Studio Meerkat для тестирования приложений на виртуальных устройствах. Проверить наличие обновления на совместимом Pixel можно в меню "Настройки" - "Система" - "Обновление системы".

Официальный релиз системы ожидается уже летом 2026 года.