Google выпустила Android 17 Beta 2: что нового и кому доступна

Google начала развертывание Android 17 Beta 2 для поддерживаемых устройств Pixel. Обновление значительно улучшило стабильность работы смартфонов. Был добавлен ряд функций, которые кардинально меняют безопасность устройства и улучшают режим многозадачности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Android Police.
Самым заметным изменением стала расширенная функция Bubbles. Теперь любое приложение можно превратить в плавающее окно поверх экрана - для этого следует зажать его иконку. Разработчики убеждены, что это значительно упрощает работу на больших экранах и сложных устройствах.
Также в Beta 2 появились:
Android 17 Beta 2 доступна для широкого списка гаджетов Google. В этом году в перечень впервые вошли все модели десятого поколения:
Самый простой способ - зарегистрировать свой гаджет в программе Android Beta for Pixel. В большинстве случаев данные пользователя сохраняются, однако разработчики настоятельно рекомендуют сделать резервную копию перед установкой.
Для разработчиков также доступны варианты установки через Android Flash Tool или использование эмулятора в Android Studio Meerkat для тестирования приложений на виртуальных устройствах. Проверить наличие обновления на совместимом Pixel можно в меню "Настройки" - "Система" - "Обновление системы".
Официальный релиз системы ожидается уже летом 2026 года.