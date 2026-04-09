Google випустила Android 17 Beta 2: що нового і кому доступна
Google розпочала розгортання Android 17 Beta 2 для підтримуваних пристроїв Pixel. Оновлення значно покращило стабільність роботи смартфонів. Було додано низку функцій, які кардинально змінюють безпеку пристрою та покращують режим багатозадачності.
Головні нововведення Android 17 Beta 2
Найпомітнішою зміною стала розширена функція Bubbles. Тепер будь-який додаток можна перетворити на плаваюче вікно поверх екрана - для цього слід затиснути його іконку. Розробники переконані, що це значно спрощує роботу на великих екранах та складних пристроях.
Також у Beta 2 з'явилися:
- Затримка доступу до SMS: для боротьби з шахрайством система затримує доступ сторонніх додатків до повідомлень з паролями (OTP) на три години.
- Функція Handoff: дозволяє миттєво переносити роботу додатка з телефона на планшет.
- Системна "піпетка": новий інструмент EyeDropper дозволяє копіювати колір із будь-якої точки дисплея.
- Захист локальної мережі: новий дозвіл контролює доступ додатків до комунікацій у домашній Wi‑Fi-мережі.
На які пристрої можна встановити нову ОС
Android 17 Beta 2 доступна для широкого списку гаджетів Google. Цьоріч до переліку вперше увійшли всі моделі десятого покоління:
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL та 10 Pro Fold;
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold та 9a;
- Pixel 8, 8 Pro та 8a;
- Pixel 7, 7 Pro та 7a;
- Pixel 6, 6 Pro та 6a;
- Pixel Fold та Pixel Tablet.
Гайд з налаштуванням розміру екрану емулятора Android для тестування ОС Android 17 у різних сценаріях використання великих екранів (Фото: Developer Android)
Як отримати оновлення
Найпростіший спосіб - зареєструвати свій гаджет у програмі Android Beta for Pixel. У більшості випадків дані користувача зберігаються, проте розробники наполегливо рекомендують зробити резервну копію перед встановленням.
Для розробників також доступні варіанти встановлення через Android Flash Tool або використання емулятора в Android Studio Meerkat для тестування додатків на віртуальних пристроях. Перевірити наявність оновлення на сумісному Pixel можна у меню "Налаштування" - "Система" - "Оновлення системи".
Офіційний реліз системи очікується вже влітку 2026 року.