Google выпустила Android 17 Beta 2: что нового и кому доступна

10:18 09.04.2026 Чт
Пользователи получили возможность открывать любые приложения в плавающих окнах, а также усиленную защиту одноразовых кодов из SMS
aimg Ольга Завада
Google исправила критические ошибки в Android 17 Beta 2 (фото: Unsplash)

Google начала развертывание Android 17 Beta 2 для поддерживаемых устройств Pixel. Обновление значительно улучшило стабильность работы смартфонов. Был добавлен ряд функций, которые кардинально меняют безопасность устройства и улучшают режим многозадачности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Android Police.

Главные нововведения Android 17 Beta 2 в Android 17 Beta 2

Самым заметным изменением стала расширенная функция Bubbles. Теперь любое приложение можно превратить в плавающее окно поверх экрана - для этого следует зажать его иконку. Разработчики убеждены, что это значительно упрощает работу на больших экранах и сложных устройствах.

Также в Beta 2 появились:

  • Задержка доступа к SMS: для борьбы с мошенничеством система задерживает доступ сторонних приложений к сообщениям с паролями (OTP) на три часа.
  • Функция Handoff: позволяет мгновенно переносить работу приложения с телефона на планшет.
  • Системная "пипетка": новый инструмент EyeDropper позволяет копировать цвет из любой точки дисплея.
  • Защита локальной сети: новое разрешение контролирует доступ приложений к коммуникациям в домашней Wi-Fi-сети.

На какие устройства можно установить новую ОС

Android 17 Beta 2 доступна для широкого списка гаджетов Google. В этом году в перечень впервые вошли все модели десятого поколения:

  • Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold;
  • Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold и 9a;
  • Pixel 8, 8 Pro и 8a;
  • Pixel 7, 7 Pro и 7a;
  • Pixel 6, 6 Pro и 6a;
  • Pixel Fold и Pixel Tablet.

Google выпустила Android 17 Beta 2: что нового и кому доступнаГайд с настройкой размера экрана эмулятора Android для тестирования ОС Android 17 в различных сценариях использования больших экранов (Фото: Developer Android)

Как получить обновление

Самый простой способ - зарегистрировать свой гаджет в программе Android Beta for Pixel. В большинстве случаев данные пользователя сохраняются, однако разработчики настоятельно рекомендуют сделать резервную копию перед установкой.

Для разработчиков также доступны варианты установки через Android Flash Tool или использование эмулятора в Android Studio Meerkat для тестирования приложений на виртуальных устройствах. Проверить наличие обновления на совместимом Pixel можно в меню "Настройки" - "Система" - "Обновление системы".

Официальный релиз системы ожидается уже летом 2026 года.

