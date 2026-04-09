Google выпустила Android 17 Beta 2: что нового и кому доступна
Google начала развертывание Android 17 Beta 2 для поддерживаемых устройств Pixel. Обновление значительно улучшило стабильность работы смартфонов. Был добавлен ряд функций, которые кардинально меняют безопасность устройства и улучшают режим многозадачности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Android Police.
Главные нововведения Android 17 Beta 2 в Android 17 Beta 2
Самым заметным изменением стала расширенная функция Bubbles. Теперь любое приложение можно превратить в плавающее окно поверх экрана - для этого следует зажать его иконку. Разработчики убеждены, что это значительно упрощает работу на больших экранах и сложных устройствах.
Также в Beta 2 появились:
- Задержка доступа к SMS: для борьбы с мошенничеством система задерживает доступ сторонних приложений к сообщениям с паролями (OTP) на три часа.
- Функция Handoff: позволяет мгновенно переносить работу приложения с телефона на планшет.
- Системная "пипетка": новый инструмент EyeDropper позволяет копировать цвет из любой точки дисплея.
- Защита локальной сети: новое разрешение контролирует доступ приложений к коммуникациям в домашней Wi-Fi-сети.
На какие устройства можно установить новую ОС
Android 17 Beta 2 доступна для широкого списка гаджетов Google. В этом году в перечень впервые вошли все модели десятого поколения:
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold;
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold и 9a;
- Pixel 8, 8 Pro и 8a;
- Pixel 7, 7 Pro и 7a;
- Pixel 6, 6 Pro и 6a;
- Pixel Fold и Pixel Tablet.
Гайд с настройкой размера экрана эмулятора Android для тестирования ОС Android 17 в различных сценариях использования больших экранов (Фото: Developer Android)
Как получить обновление
Самый простой способ - зарегистрировать свой гаджет в программе Android Beta for Pixel. В большинстве случаев данные пользователя сохраняются, однако разработчики настоятельно рекомендуют сделать резервную копию перед установкой.
Для разработчиков также доступны варианты установки через Android Flash Tool или использование эмулятора в Android Studio Meerkat для тестирования приложений на виртуальных устройствах. Проверить наличие обновления на совместимом Pixel можно в меню "Настройки" - "Система" - "Обновление системы".
Официальный релиз системы ожидается уже летом 2026 года.