Google вимикає Assistant: мільйони Android-гаджетів примусово переведуть на Gemini

Google офіційно підтвердила дату відключення класичного голосового помічника Google Assistant на мобільних пристроях. Користувачів Android-смартфонів, смарт-годинників та сумісних гаджетів примусово переводитимуть на ШІ Gemini.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Примітно, що початковий план передбачав закриття Assistant наприкінці 2025 року, однак Google надала сервісу коротке відтермінування, щоб доопрацювати та стабілізувати функціонал Gemini.

Які пристрої втратять Google Assistant?

Зміни стосуватимуться більшості сучасних девайсів, що працюють у поєднанні зі смартфонами.

Під відключення підпадають:

Смартфони та планшети на Android , які відповідають мінімальним системним вимогам для роботи Gemini;

, які відповідають мінімальним системним вимогам для роботи Gemini; Смарт-годинники на базі WearOS;

на базі WearOS; Бездротові навушники та інші підключені аксесуари з підтримкою Assistant;

з підтримкою Assistant; Автомобільна система Android Auto, яка дублює інтерфейс смартфона користувача.

Винятки та тимчасові затримки

Важливо, що повний перехід на Gemini не відбудеться для всіх пристроїв одночасно.

За даними розробників, Google Assistant тимчасово збережеться на

Пристроях під управлінням Google TV та цифрових медіаплеєрах;

Автомобілях із вбудованою ОС від Google (Google built-in);

Застарілих смартфонах під управлінням Android 9 або старіших версій із обсягом оперативної пам'яті менше 2 ГБ;

Пристроях у регіонах, де Gemini офіційно ще не запущено.

Чого чекати користувачам?

Розробники акцентують: зміна асистента означає кардинальну зміну принципів взаємодії з гаджетами.

Якщо Assistant виконував базові команди за жорстким і передбачуваним алгоритмом, то Gemini працює як повноцінна мовна модель, яка викликає окремі інструменти для виконання завдань.

Це забезпечує значно глибше розуміння контексту та розмовні можливості, проте іноді може ускладнювати виконання простих швидких команд (наприклад, встановлення таймера чи будильника).

З усім тим, у Google переконані, що саме генеративний ШІ є майбутнім голосового керування гаджетами.