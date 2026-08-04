Перші Googlebook засвітилися на рендерах: що показав масштабний витік

У мережі з'явилися перші зображення ноутбуків Googlebook - нового класу пристроїв, який має замінити Chromebook. Перші моделі від Lenovo та інших партнерів Google очікуються вже восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Оприлюднені у мережі зображення демонструють одразу три гаджети від Lenovo: класичний ноутбук у двох розмірах, візуально схожий на Chromebook Plus 14, а також трансформер 2-в-1 із підставкою та знімною клавіатурою в стилі IdeaPad Pro Gen 2.

Ймовірно, платформа Googlebook охоплюватиме не лише класичні лептопи, а й планшетні ПК.

Дизайн та апаратні особливості

Усі представлені моделі виконані у лаконічному білому кольорі та оснащені різними наборами портів USB-C і USB-A.

Головною візуальною відмінністю нових пристроїв є світлодіодна смуга Glowbar на зовнішній панелі корпусу та на блоці камер планшета.

Цей світловий елемент стане фірмовою рисою екосистеми; аналогічні рішення очікуються й у майбутній серії смартфонів Google Pixel 11.

Lenovo готує презентацію серії Googlebook (скриншот: Android Headlines)

Серед інших нововведень виділяють зміни у клавіатурі:

Поява окремої апаратної клавіші із логотипом "G" у нижньому ряду для швидкого виклику Gemini;

Збереження клавіші Quick Insert на місці Caps Lock для швидкого доступу до функцій ІІ;

Брендування Googlebook безпосередньо на корпусі клавіатурного блоку.

Читайте більше: 800 тисяч людей чекали на додаток Google: компанія раптово його скасувала

Новий лептоп отримає глибоку інтеграцію з Gemini (скриншот: Android Headlines)

Глибока інтеграція ШІ

Головною відмінністю нової платформи від ChromeOS є повна відмова від старої операційної системи на користь нової ОС на базі Android із глибокою інтеграцією Gemini.

Система підтримуватиме спеціальні смарт-функції керування. Зокрема, інструмент Magic Pointer дозволить користувачам викликати контекстні підказки від ШІ за допомогою швидкого струшування курсора миші або голосових команд.

Офіційний реліз першої хвилі пристроїв Googlebook від партнерських брендів очікується вже восени.