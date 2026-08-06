Google возродит функцию старых Android: Pixel 11 получит важное преимущество

Google может вернуть одну из самых любимых функций первых Android-смартфонов. По данным инсайдеров, новая линейка Pixel 11 получит современную версию светодиодного индикатора уведомлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Светодиодный индикатор оповещений долгое время оставался важной частью Android-смартфонов - от первого коммерческого устройства HTC Dream (T-Mobile G1) до серий Nexus и Samsung Galaxy.

Однако с распространением безрамочных экранов этот элемент постепенно исчез из передних панелей.

Как будет работать HiLight?

Согласно промоматериалам, в линейке Pixel 11 роль светодиода будет выполнять основную вспышку камеры на задней панели. Функция получила название HiLight.

Ее возможности будут несколько отличаются от классических индикаторов:

Уведомление о вызовах: вспышка будет подсвечена во время входящих вызовов от выбранных или важных контактов.

Взаимодействие с ИИ: индикатор будет подавать сигнал при общении с ассистентом Gemini.

Ориентация в пространстве: поскольку вспышка расположена с обратной стороны, подсветка будет полезна, когда смартфон лежит экраном вниз. Это позволит видеть важные сигналы без лишних отвлечений.

Нет подтверждения, будет ли HiLight мигать при поступлении обычных текстовых сообщений или уведомлений из приложений.

Читайте больше: Секретная фишка Pixel: как быстро копировать и делиться текстом из приложений

Что еще известно о серии Pixel 11?

В состав новой серии войдут четыре модели: базовый Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold.

Среди других ожидаемых характеристик устройств:

Процессор и память: все модели будут работать на базе чипсета Tensor G6 и получат от 12 до 16 ГБ оперативной памяти.

Дисплей: модели Pixel 11 Pro и Pro XL могут получить более яркие экраны с пиковой яркостью до 3600 нит. У базового Pixel 11 сохранится показатель 3000 нит.

Аккумулятор: емкость батарей предпочтительно будет соответствовать предыдущему поколению, за исключением Pixel 11 Pro Fold, где ожидается аккумулятор на 4806 мАч.

Изменения в конструкции: сливы указывают на отсутствие датчика температуры, присутствовавшего в предыдущих версиях.