Google увімкнула запис дзвінків на Pixel по всьому світу: що змінилося для користувачів

Google почала масово запускати функцію запису дзвінків у додатку Phone by Google для смартфонів Pixel. Компанія анонсувала її появу на моделях Pixel 6 і новіше ще у вересні, і тепер оновлення стало доступним великій кількості користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Доступність функції запису дзвінків

Тоді Google оновила сторінку підтримки, вказавши, що смартфони Pixel 6 і новіші отримають можливість запису дзвінків, однак опція фактично не працювала у більшості власників. Наразі її доступність підтверджено, зокрема, на Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro Fold після оновлення додатка Phone by Google.

Також зазначається, що для роботи функції потрібне листопадове оновлення Pixel Feature Drop. На смартфоні Pixel 8 Pro, де оновлення ще не було встановлено, запис дзвінків не з'явився навіть після оновлення додатка. Після встановлення системного апдейта опція Call Recording стала доступна.

Для запису дзвінків потрібно встановити листопадове оновлення Pixel Drop (фото: Android Authority)

Як увімкнути і налаштувати запис дзвінків

Власники підтримуваних моделей Pixel можуть увімкнути запис дзвінків у застосунку Телефон, перейшовши в меню "Налаштування, "Допомога під час викликів", "Запис дзвінків". Доступні три режими: запис вручну, автоматичний запис дзвінків з обраних номерів і запис викликів від невідомих абонентів.

Після активації функції користувач побачить повідомлення під час першого дзвінка, а також інформацію про те, як Google обробляє записи і яким чином співрозмовник повідомляється про початок запису.

Як увімкнути і налаштувати запис дзвінків (фото: Android Authority)

Вимоги до пристроїв і версій Android

Вимоги Google до пристроїв різняться: на смартфонах інших виробників, що використовують застосунок Телефон, запис працює за наявності Android 9 або новіше. На смартфонах Pixel функція доступна на моделях Pixel 6 і вище, що працюють під управлінням Android 14 або новіше.

Важливо враховувати, що правовий статус запису телефонних розмов відрізняється залежно від регіону. У деяких країнах потрібна згода другого учасника дзвінка. Щоб уникнути порушень, застосунок Телефон автоматично відтворює голосове повідомлення або сигнал, що попереджає співрозмовника про початок запису.