Google включила запись звонков на Pixel по всему миру: что изменилось для пользователей

Google начала массово запускать функцию записи звонков в приложении Phone by Google для смартфонов Pixel. Компания анонсировала еt появление на моделях Pixel 6 и новее ещt в сентябре, и теперь обновление стало доступно большому числу пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Доступность функции записи звонков

Тогда Google обновила страницу поддержки, указав, что смартфоны Pixel 6 и новее получат возможность записи звонков, однако опция фактически не работала у большинства владельцев. Сейчас ее доступность подтверждена, в частности, на Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro Fold после обновления приложения Phone by Google.

Также отмечается, что для работы функции требуется ноябрьское обновление Pixel Feature Drop. На смартфоне Pixel 8 Pro, где обновление еще не было установлено, запись звонков не появилась даже после обновления приложения. После установки системного апдейта опция Call Recording стала доступна.

Для записи звонков потребуется установить ноябрьское обновление Pixel Drop (фото: Android Authority)

Как включить и настроить запись звонков

Владельцы поддерживаемых моделей Pixel могут включить запись звонков в приложении Телефон, перейдя в меню "Настройки, "Помощь при вызовах", "Запись звонков". Доступны три режима: запись вручную, автоматическая запись звонков с выбранных номеров и запись вызовов от неизвестных абонентов.

После активации функции пользователь увидит уведомление при первом звонке, а также информацию о том, как Google обрабатывает записи и каким образом собеседник уведомляется о начале записи.

Как включить и настроить запись звонков (фото: Android Authority)

Требования к устройствам и версиям Android

Требования Google к устройствам различаются: на смартфонах других производителей, использующих приложение Телефон, запись работает при наличии Android 9 или новее. На смартфонах Pixel функция доступна на моделях Pixel 6 и выше, работающих под управлением Android 14 или новее.

Важно учитывать, что правовой статус записи телефонных разговоров отличается в зависимости от региона. В некоторых странах требуется согласие второго участника звонка. Чтобы избежать нарушений, приложение Телефон автоматически воспроизводит голосовое уведомление или сигнал, предупреждающий собеседника о начале записи.