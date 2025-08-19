Google Translate тестує нові режими перекладу: що зміниться

Google працює над великим оновленням Google Translate, яке принесе кілька нових функцій. Серед них - переклади з підтримкою ШІ, перероблений режим "Розмова" і абсолютно новий режим "Практика", який потенційно зможе конкурувати з Duolingo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Тепер на просторах Інтернету помітили ще більше змін в інтерфейсі додатка, включно з новим селектором моделі, що дасть змогу обирати ШІ-модель залежно від ваших завдань перекладу.
Раніше вже з'являлися відомості про кнопку для режиму "Практика". Google планує зменшити розмір кнопки голосового введення і перемістити її вправо, замість центрального положення. Також повернеться кнопка "Закладки" для збереженого контенту.
У версії Google Translate v9.15.114 знайшли код для подальших змін UI, які вдалося активувати до офіційного релізу. У майбутньому новий рядок іконок включатиме:
Це зробить доступ до рукописного введення і вставки зручнішим однією рукою. Новий інтерфейс буде чистішим, іконки більше не будуть розкидані по полю введення, а акуратно розміщені в нижній частині екрана.
Користувацький інтерфейс стане чистішим (фото: Android Authority)
Під заголовком Google Translate з'явиться новий модельний селектор, який також буде доступний на сторінці результатів перекладу. Доступні два режими:
Режим Fast підходить для швидких і повсякденних перекладів, але може поступатися в точності. Advanced розрахований на більш точний переклад і використовує Gemini, але наразі підтримує обмежену кількість мовних пар:
Ці ж мовні пари будуть використовуватися у функції Learning всередині Google Translate.
Новий селектор моделі перекладу (фото: Android Authority)
Google поки не оголошував офіційно про майбутні зміни. APK-розбір дає змогу передбачити майбутні функції на основі коду, що перебуває в розробці. Однак не виключено, що деякі з цих функцій можуть так і не з'явитися в публічному релізі.
