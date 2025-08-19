Google Translate тестирует новые режимы перевода: что изменится

Теперь на просторах Интернета заметили еще больше изменений в интерфейсе приложения, включая новый селектор модели, который позволит выбирать ИИ-модель в зависимости от ваших задач перевода.

Обновления интерфейса и новые кнопки

Ранее уже появлялись сведения о кнопке для режима "Практика". Google планирует уменьшить размер кнопки голосового ввода и переместить ее вправо, вместо центрального положения. Также вернется кнопка "Закладки" для сохраненного контента.

В версии Google Translate v9.15.114 нашли код для дальнейших изменений UI, которые удалось активировать до официального релиза. В будущем новая строка иконок будет включать:

Микрофон / голосовой ввод

Рукописный ввод

Вставка текста.

Это сделает доступ к рукописному вводу и вставке более удобным одной рукой. Новый интерфейс будет чище, иконки больше не будут разбросаны по полю ввода, а аккуратно размещены в нижней части экрана.



Пользовательский интерфейс станет чище (фото: Android Authority)

Новый селектор модели перевода

Под заголовком Google Translate появится новый модельный селектор, который также будет доступен на странице результатов перевода. Доступны два режима:

Fast (Быстрый): оптимизация на скорость и эффективность

Advanced (Продвинутый): точные переводы с использованием модели Gemini.

Режим Fast подходит для быстрых и повседневных переводов, но может уступать в точности. Advanced рассчитан на более точный перевод и использует Gemini, но на данный момент поддерживает ограниченное количество языковых пар:

Английский - Испанский

Английский - Французский.

Эти же языковые пары будут использоваться в функции Learning внутри Google Translate.



Новый селектор модели перевода (фото: Android Authority)

Что известно и чего ждать

Google пока не объявлял официально о грядущих изменениях. APK-разбор позволяет предсказать будущие функции на основе кода, находящегося в разработке. Однако не исключено, что некоторые из этих функций могут так и не появиться в публичном релизе.