Google Translate додав кримськотатарську мову до списку перекладу
Google Translate додав кримськотатарську мову до списку мов. Тепер вона також доступна для перекладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"Це - важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру", - йдеться у повідомленні.
Ця функція, за даними МЗС, дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.
"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти", - додали у міністерстві.
Окупація Криму
Російські війська окупували півострів Крим у 2014 році. З того часу російські окупанти влаштовують масштабні репресії та незаконні затримання українських громадян в окупованому Криму.
Зокрема, у березні 2023 року росіяни посилили тиск на кримських татар. Такий крок вони прикривали "боротьбою з диверсантами". Додамо, що 28 червня з полону було звільнено заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, якого полонили ще у 2021 році.
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