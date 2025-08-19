ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Google Translate тестує нові режими перекладу: що зміниться

Вівторок 19 серпня 2025 14:43
UA EN RU
Google Translate тестує нові режими перекладу: що зміниться У Google Translate з'являться функції для вибору пріоритетів перекладу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google працює над великим оновленням Google Translate, яке принесе кілька нових функцій. Серед них - переклади з підтримкою ШІ, перероблений режим "Розмова" і абсолютно новий режим "Практика", який потенційно зможе конкурувати з Duolingo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Тепер на просторах Інтернету помітили ще більше змін в інтерфейсі додатка, включно з новим селектором моделі, що дасть змогу обирати ШІ-модель залежно від ваших завдань перекладу.

Оновлення інтерфейсу та нові кнопки

Раніше вже з'являлися відомості про кнопку для режиму "Практика". Google планує зменшити розмір кнопки голосового введення і перемістити її вправо, замість центрального положення. Також повернеться кнопка "Закладки" для збереженого контенту.

У версії Google Translate v9.15.114 знайшли код для подальших змін UI, які вдалося активувати до офіційного релізу. У майбутньому новий рядок іконок включатиме:

  • Мікрофон / голосове введення
  • Рукописне введення
  • Вставлення тексту.

Це зробить доступ до рукописного введення і вставки зручнішим однією рукою. Новий інтерфейс буде чистішим, іконки більше не будуть розкидані по полю введення, а акуратно розміщені в нижній частині екрана.

Google Translate тестує нові режими перекладу: що зміниться
Користувацький інтерфейс стане чистішим (фото: Android Authority)

Новий селектор моделі перекладу

Під заголовком Google Translate з'явиться новий модельний селектор, який також буде доступний на сторінці результатів перекладу. Доступні два режими:

  • Fast (Швидкий): оптимізація на швидкість і ефективність
  • Advanced (Просунутий): точні переклади з використанням моделі Gemini.

Режим Fast підходить для швидких і повсякденних перекладів, але може поступатися в точності. Advanced розрахований на більш точний переклад і використовує Gemini, але наразі підтримує обмежену кількість мовних пар:

  • Англійська - Іспанська
  • Англійська - Французька.

Ці ж мовні пари будуть використовуватися у функції Learning всередині Google Translate.

Google Translate тестує нові режими перекладу: що змінитьсяGoogle Translate тестує нові режими перекладу: що змінитьсяGoogle Translate тестує нові режими перекладу: що зміниться
Новий селектор моделі перекладу (фото: Android Authority)

Що відомо і чого чекати

Google поки не оголошував офіційно про майбутні зміни. APK-розбір дає змогу передбачити майбутні функції на основі коду, що перебуває в розробці. Однак не виключено, що деякі з цих функцій можуть так і не з'явитися в публічному релізі.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Штучний інтелект
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"