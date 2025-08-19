Google Translate тестує нові режими перекладу: що зміниться

Google працює над великим оновленням Google Translate, яке принесе кілька нових функцій. Серед них - переклади з підтримкою ШІ, перероблений режим "Розмова" і абсолютно новий режим "Практика", який потенційно зможе конкурувати з Duolingo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Тепер на просторах Інтернету помітили ще більше змін в інтерфейсі додатка, включно з новим селектором моделі, що дасть змогу обирати ШІ-модель залежно від ваших завдань перекладу.

Оновлення інтерфейсу та нові кнопки

Раніше вже з'являлися відомості про кнопку для режиму "Практика". Google планує зменшити розмір кнопки голосового введення і перемістити її вправо, замість центрального положення. Також повернеться кнопка "Закладки" для збереженого контенту.

У версії Google Translate v9.15.114 знайшли код для подальших змін UI, які вдалося активувати до офіційного релізу. У майбутньому новий рядок іконок включатиме:

Мікрофон / голосове введення

Рукописне введення

Вставлення тексту.

Це зробить доступ до рукописного введення і вставки зручнішим однією рукою. Новий інтерфейс буде чистішим, іконки більше не будуть розкидані по полю введення, а акуратно розміщені в нижній частині екрана.



Користувацький інтерфейс стане чистішим (фото: Android Authority)

Новий селектор моделі перекладу

Під заголовком Google Translate з'явиться новий модельний селектор, який також буде доступний на сторінці результатів перекладу. Доступні два режими:

Fast (Швидкий): оптимізація на швидкість і ефективність

Advanced (Просунутий): точні переклади з використанням моделі Gemini.

Режим Fast підходить для швидких і повсякденних перекладів, але може поступатися в точності. Advanced розрахований на більш точний переклад і використовує Gemini, але наразі підтримує обмежену кількість мовних пар:

Англійська - Іспанська

Англійська - Французька.

Ці ж мовні пари будуть використовуватися у функції Learning всередині Google Translate.



Новий селектор моделі перекладу (фото: Android Authority)

Що відомо і чого чекати

Google поки не оголошував офіційно про майбутні зміни. APK-розбір дає змогу передбачити майбутні функції на основі коду, що перебуває в розробці. Однак не виключено, що деякі з цих функцій можуть так і не з'явитися в публічному релізі.