Google Translate тестирует новые режимы перевода: что изменится

Вторник 19 августа 2025 14:43
Google Translate тестирует новые режимы перевода: что изменится В Google Translate появятся функции для выбора приоритетов перевода (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google работает над крупным обновлением Google Translate, которое принесет несколько новых функций. Среди них - переводы с поддержкой ИИ, переработанный режим "Разговор" и совершенно новый режим "Практика", который потенциально сможет конкурировать с Duolingo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Теперь на просторах Интернета заметили еще больше изменений в интерфейсе приложения, включая новый селектор модели, который позволит выбирать ИИ-модель в зависимости от ваших задач перевода.

Обновления интерфейса и новые кнопки

Ранее уже появлялись сведения о кнопке для режима "Практика". Google планирует уменьшить размер кнопки голосового ввода и переместить ее вправо, вместо центрального положения. Также вернется кнопка "Закладки" для сохраненного контента.

В версии Google Translate v9.15.114 нашли код для дальнейших изменений UI, которые удалось активировать до официального релиза. В будущем новая строка иконок будет включать:

  • Микрофон / голосовой ввод
  • Рукописный ввод
  • Вставка текста.

Это сделает доступ к рукописному вводу и вставке более удобным одной рукой. Новый интерфейс будет чище, иконки больше не будут разбросаны по полю ввода, а аккуратно размещены в нижней части экрана.

Google Translate тестирует новые режимы перевода: что изменится
Пользовательский интерфейс станет чище (фото: Android Authority)

Новый селектор модели перевода

Под заголовком Google Translate появится новый модельный селектор, который также будет доступен на странице результатов перевода. Доступны два режима:

  • Fast (Быстрый): оптимизация на скорость и эффективность
  • Advanced (Продвинутый): точные переводы с использованием модели Gemini.

Режим Fast подходит для быстрых и повседневных переводов, но может уступать в точности. Advanced рассчитан на более точный перевод и использует Gemini, но на данный момент поддерживает ограниченное количество языковых пар:

  • Английский - Испанский
  • Английский - Французский.

Эти же языковые пары будут использоваться в функции Learning внутри Google Translate.

Google Translate тестирует новые режимы перевода: что изменитсяGoogle Translate тестирует новые режимы перевода: что изменитсяGoogle Translate тестирует новые режимы перевода: что изменится
Новый селектор модели перевода (фото: Android Authority)

Что известно и чего ждать

Google пока не объявлял официально о грядущих изменениях. APK-разбор позволяет предсказать будущие функции на основе кода, находящегося в разработке. Однако не исключено, что некоторые из этих функций могут так и не появиться в публичном релизе.

