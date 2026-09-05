Google приховала корисне: що варто увімкнути на Pixel 11 уже зараз

Власники Google Pixel 11 отримують доступ до ексклюзивних функцій Android 17 і фірмового ШІ. Деякі приховані налаштування можуть помітно спростити щоденне користування смартфоном.

РБК-Україна з посиланням на Lifehacker розібралося, де їх шукати та як активувати.

Розширені налаштування світлового індикатора HiLight

Світлодіодний індикатор HiLight на задній панелі Pixel 11 створений для сповіщення про важливі події без необхідності постійно вмикати екран. У стандартному системному меню його функціонал обмежений сповіщеннями від обраних контактів і чатів Gemini.

Щоб розширити можливості індикатора, розробники пропонують використовувати сторонній застосунок HiLight Studio. Він дозволяє прив'язати світловий сигнал до будь-яких додатків на смартфоні та індивідуально налаштувати кольорову гаму сповіщень.

Режими зйомки та контроль генеративного ШІ в камері

Камера серії Pixel 11 отримала кілька інструментів для гнучкішої обробки кадрів та збереження їхньої природності:

Колірні стилі Camera Looks додають знімкам м'якої контрастності (режими Natural, Shadows, Vanilla) і прибирають ефект надмірної цифрової обробки, властивий сучасним смартфонам.

Обмеження ШІ під час наближення: масштабування Pro Zoom (до 120x) використовує генеративний ШІ для домальовування нових деталей.

Для збереження реалістичності розробники рекомендують використовувати зум до 30x (Super Zoom) - він покращує чіткість лише за рахунок об'єднання кількох кадрів без генерації штучних елементів.

Автоматичне витягування фото з відео (Magic Capture): функція дозволяє вести відеозйомку події, поки ШІ-алгоритми самостійно знаходять і зберігають найбільш вдалі чіткі фотографії з матеріалу.

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Вбудований телепромптер для зйомки відео

У застосунку камери з'явився повноцінний суфлер, який позбавляє потреби встановлювати стороннє програмне забезпечення.

У вкладці для авторів контенту (Creator) достатньо активувати опцію "Teleprompter" і вставити підготовлений текст. Під час запису відео рядок автоматично прокручуватиметься на екрані синхронно з мовленням користувача.

Оновлений голосовий ввід та точковий пошук

Для прискорення роботи з інформацією та текстом додано два розумних інструменти:

Голосове редагування Rambler: доповнення для клавіатури Gboard розпізнає природні паузи, відсіює слова-паразити та дозволяє виправляти текст прямо під час надиктовування (наприклад, фразою "зміни 14:00 на 15:00").

Глибокий пошук Pixel Search: рядок у верхній частині меню застосунків дозволяє шукати інформацію не лише у системі, а й всередині Google Календаря, Диска, Gmail та Google Фото.

Цифрова гігієна та режим нічного годинника

Для зменшення залежності від смартфона у налаштуваннях "Цифрового благополуччя" з'явилася опція Pause Point, яка пропонує усвідомлену паузу перед відкриттям обраних програм.

Крім того, система дозволяє налаштовувати індивідуальні рисунки вібрації для різних контактів, а новий режим заставки "Charge" перетворює пристрій під час бездротової зарядки на лаконічний настільний годинник.