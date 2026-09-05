Google скрыла полезное: что следует включить на Pixel 11 уже сейчас

Владельцы Google Pixel 11 получают доступ к эксклюзивным функциям Android 17 и фирменному ИИ. Некоторые скрытые настройки могут заметно упростить ежедневное использование смартфона.

РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker разобралась, где их искать и как активировать.

Расширенные настройки светового индикатора HiLight

Светодиодный индикатор HiLight на задней панели Pixel 11 предназначен для оповещения о важных событиях без необходимости постоянно включать экран. В стандартном системном меню его функционал ограничен извещениями от выбранных контактов и чатов Gemini.

Чтобы расширить возможности индикатора, разработчики предлагают использовать стороннее приложение HiLight Studio. Он позволяет привязать световой сигнал к любым приложениям на смартфоне и индивидуально настроить цветовую гамму уведомлений.

Режимы съемки и контроль генеративного ИИ в камере

Камера серии Pixel 11 получила несколько инструментов для более гибкой обработки кадров и сохранения их естественности:

Цветовые стили Camera Looks придают снимкам мягкую контрастность (режимы Natural, Shadows, Vanilla) и убирают эффект чрезмерной цифровой обработки, свойственный современным смартфонам.

Ограничение ИИ при приближении: масштабирование Pro Zoom (до 120x) использует генеративный ИИ для дорисовки новых деталей.

Для сохранения реалистичности разработчики рекомендуют использовать зум до 30x (Super Zoom) - он улучшает четкость только за счет объединения нескольких кадров без генерации искусственных элементов.

Автоматическое извлечение фото из видео (Magic Capture): функция позволяет вести видеосъемку события, пока ИИ-алгоритмы самостоятельно находят и сохраняют наиболее удачные четкие фотографии из материала.

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Встроенный телепромптер для съемки видео

В приложении камеры появился полноценный суфлер, лишающий потребности устанавливать стороннее программное обеспечение.

Во вкладке для авторов контента (Creator) достаточно активировать опцию Teleprompter и вставить подготовленный текст. Во время записи видео строка автоматически прокручивается на экране синхронно с вещанием пользователя.

Обновленный голосовой ввод и точечный поиск

Для ускорения работы с информацией и текстом добавлены два разумных инструмента:

Голосовое редактирование Rambler: дополнение для клавиатуры Gboard распознает естественные паузы, отсеивает слова-паразиты и позволяет исправлять текст прямо во время диктовки (например, фразой "изменения 14:00 на 15:00").

Глубокий поиск Pixel Search: строка в верхней части меню приложений позволяет искать информацию не только в системе, но и внутри Google Календаря, Диска, Gmail и Google Фото.

Цифровая гигиена и режим ночных часов

Для уменьшения зависимости от смартфона в настройках "Цифрового благополучия" появилась опция Pause Point, предлагающая осознанную паузу перед открытием выбранных программ.

Кроме того, система позволяет настраивать индивидуальные рисунки вибрации для различных контактов, а новый режим заставки "Charge" превращает устройство во время беспроводной зарядки в лаконичные настольные часы.