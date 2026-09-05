Google скрыла полезное: что следует включить на Pixel 11 уже сейчас
Владельцы Google Pixel 11 получают доступ к эксклюзивным функциям Android 17 и фирменному ИИ. Некоторые скрытые настройки могут заметно упростить ежедневное использование смартфона.
РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker разобралась, где их искать и как активировать.
Расширенные настройки светового индикатора HiLight
Светодиодный индикатор HiLight на задней панели Pixel 11 предназначен для оповещения о важных событиях без необходимости постоянно включать экран. В стандартном системном меню его функционал ограничен извещениями от выбранных контактов и чатов Gemini.
Чтобы расширить возможности индикатора, разработчики предлагают использовать стороннее приложение HiLight Studio. Он позволяет привязать световой сигнал к любым приложениям на смартфоне и индивидуально настроить цветовую гамму уведомлений.
Режимы съемки и контроль генеративного ИИ в камере
Камера серии Pixel 11 получила несколько инструментов для более гибкой обработки кадров и сохранения их естественности:
Цветовые стили Camera Looks придают снимкам мягкую контрастность (режимы Natural, Shadows, Vanilla) и убирают эффект чрезмерной цифровой обработки, свойственный современным смартфонам.
Ограничение ИИ при приближении: масштабирование Pro Zoom (до 120x) использует генеративный ИИ для дорисовки новых деталей.
Для сохранения реалистичности разработчики рекомендуют использовать зум до 30x (Super Zoom) - он улучшает четкость только за счет объединения нескольких кадров без генерации искусственных элементов.
Автоматическое извлечение фото из видео (Magic Capture): функция позволяет вести видеосъемку события, пока ИИ-алгоритмы самостоятельно находят и сохраняют наиболее удачные четкие фотографии из материала.
Встроенный телепромптер для съемки видео
В приложении камеры появился полноценный суфлер, лишающий потребности устанавливать стороннее программное обеспечение.
Во вкладке для авторов контента (Creator) достаточно активировать опцию Teleprompter и вставить подготовленный текст. Во время записи видео строка автоматически прокручивается на экране синхронно с вещанием пользователя.
Обновленный голосовой ввод и точечный поиск
Для ускорения работы с информацией и текстом добавлены два разумных инструмента:
Голосовое редактирование Rambler: дополнение для клавиатуры Gboard распознает естественные паузы, отсеивает слова-паразиты и позволяет исправлять текст прямо во время диктовки (например, фразой "изменения 14:00 на 15:00").
Глубокий поиск Pixel Search: строка в верхней части меню приложений позволяет искать информацию не только в системе, но и внутри Google Календаря, Диска, Gmail и Google Фото.
Цифровая гигиена и режим ночных часов
Для уменьшения зависимости от смартфона в настройках "Цифрового благополучия" появилась опция Pause Point, предлагающая осознанную паузу перед открытием выбранных программ.
Кроме того, система позволяет настраивать индивидуальные рисунки вибрации для различных контактов, а новый режим заставки "Charge" превращает устройство во время беспроводной зарядки в лаконичные настольные часы.