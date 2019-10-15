Google презентовала смартфоны Pilxel 4 и 4 XL

Во вторник, 15 октября, американская компания Google в Нью-Йорке представила фирменные смартфоны Pixel нового поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL получили полностью переработанный дизайн и функции, которые нельзя найти в других смартфонах.

Среди особенностей смартфонов - функция Motion Sense, которая позволяет управлять смартфоном без прикосновений. Жестовое управление позволяет взмахом руки пропускать песни, отключать будильники, регулировать громкость или отключать звук.



У смартфонов видна большая верхняя рамка. Она включает в себя радар Soli (для жестового управления), динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лиц.

Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев. Старшая модель Pixel 4 XL получила диагональ экрана 6,3 дюйма, Google Pixel 4 — 5,7 дюйма, разрешение составляет 3040 x 1440 пикселей и Full HD+ соответственно.

Pixel 4 и Pixel 4 XL впервые в серии получили двойную основную камеру. Она размещается в квадратном модуле, сочетает основной датчик изображения 12 Мп (Dual-Pixel) с вспомогательным телефото 16 Мп с оптической и цифровой стабилизацией, поддерживается двухкратный оптический зум. Фронтальная камера - 8-мегапиксельная. Поддерживается съёмка видео вплоть до 4K на скорости 30 к/с и замедленный режим в разрешении 1080p и со скоростью 120 к/с.

В основу легла однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, дополненная 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш- памяти.

Емкость аккумуляторов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL составляет 2800 и 3700 мА•ч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. На смартфоны установлена операционная система Android 10. Флагманы получили защиту от воды и пыли на уровне IP68.

Продажи в США начнутся 24 октября. Предлагаются три цвета - чёрный, белый и оранжевый. В подробностях цены такие:

Pixel 4 с 64 ГБ флэш-памяти - 799 долларов;

Pixel 4 с 128 ГБ флэш-памяти - 899 долларов;

Pixel 4 XL с 64 ГБ флэш-памяти - 899 долларов;

Pixel 4 XL с 128 ГБ флэш-памяти - 999 долларов.

Напомним, ранее в сеть попали рендеры новых смартфонов от компании Google. Слухи о дате презентации и внешний вид смартфонов попал в интернет заранее.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале сентября Google представила Android 10. В новой ОС появилось почти 50 нововведений, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.