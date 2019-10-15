Google презентувала смартфони Pilxel 4 і 4 XL

У вівторок, 15 жовтня, американська компанія Google в Нью-Йорку представила фірмові смартфони Pixel нового покоління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ixbt.com.

Смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL отримали повністю перероблений дизайн і функції, які не можна знайти в інших смартфонах.

Серед особливостей смартфонів - функція Motion Sense, яка дозволяє керувати смартфоном без дотиків. Жестове управління дозволяє помахом руки пропускати пісні, відключати будильники, регулювати гучність або відключати звук.



У смартфонів видно велику верхню рамку. Вона включає в себе радар Soli (для жестового управління), динамік, одинарну фронтальну камеру і комплект датчиків для розпізнавання осіб.

Смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL відрізняються розмірами і якістю дисплеїв. Старша модель Pixel 4 XL отримала діагональ екрану 6,3 дюйма, Google Pixel 4 — 5,7 дюйма, роздільна здатність становить 3040 x 1440 пікселів і Full HD+ відповідно.

Pixel 4 і Pixel 4 XL вперше в серії отримали подвійну основну камеру. Вона розміщується в квадратному модулі, поєднує основний датчик зображення 12 Мп (Dual-Pixel) з допоміжним телефото 16 Мп з оптичної та цифрової стабілізації, підтримується оптичний зум. Фронтальна камера - 8-мегапіксельна. Підтримується зйомка відео аж до 4K на швидкості 30 к/с і уповільнений режим родільною здатністю 1080p зі швидкістю 120 к/с.

В основу лягла однокристальна система Qualcomm Snapdragon 855, доповнена 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Ємність акумуляторів Google Pixel 4 і Pixel 4 XL становить 2800 і 3700 мА•год відповідно. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт. На смартфони встановлена операційна система Android 10. Флагмани отримали захист від води та пилу на рівні IP68.

Продажі в США почнуться 24 жовтня. Пропонуються три кольори - чорний, білий і помаранчевий. У подробицях ціни такі:

Pixel 4 із 64 ГБ флеш-пам'яті - 799 доларів;

Pixel 4 з 128 ГБ флеш-пам'яті - 899 доларів;

Pixel 4 XL з 64 ГБ флеш-пам'яті - 899 доларів;

Pixel 4 XL з 128 ГБ флеш-пам'яті - 999 доларів.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапили рендери нових смартфонів від компанії Google. Чутки про дату презентації та зовнішній вигляд смартфонів потрапили в інтернет заздалегідь.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня Google представила Android 10. У новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів.