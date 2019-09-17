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Google представит новый Pixel 4 в середине октября

Новости » Hi-tech    17.09.2019 - 21:22
Google представит новый Pixel 4 в середине октября
Фото: рендер Pixel 4 (itc.ua)

Кроме нового смартфона, ожидаются другие новинки

Американская компания Google пригласила СМИ на мероприятие по аппаратному обеспечению, которое состоится 15 октября в Нью-Йорке, что может означать, что компания официально представит Pixel 4, Pixel 4 XL и другие устройства, включая Pixelbook 2 и новые колонки Google Home. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Cообщается, что в приглашении говорится: "Приходите посмотреть на несколько новых вещей, сделанных Google".

Напомним, Google сделал необычный шаг среди технологических компаний в июне, когда показал Pixel 4 за несколько месяцев до запланированного выпуска. Google также уже сообщил, что Pixel 4 будет включать в себя свой собственный идентификатор лица. Pixel 4 также будет поддерживать команды жестов рук.

Что касается других продуктов, Google заявил, что он работает над воторой версией ноутбука Pixelbook 2017 года после того, как прошлогодний планшет Pixel Slate не оправдал ожиданий. Ошибка заставила компанию отменить выпуск будущих планшеты Google и вообще уйти из категории - по крайней мере, как производитель оборудования.

Напомним, в начале сентября Google выпустила новую официальную версию своей операционной системы Android 10. В новой ОС появилось почти 50 нововведений, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет.

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