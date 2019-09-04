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Google официально представил Android 10

Новости » Телеком & IT    04.09.2019 - 15:02
Google официально представил Android 10
Иллюстративное фото (Pixabay)

В новой ОС появилось почти 50 нововведений

Американская компания Google выпустила новую официальную версию своей операционной системы Android 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Как сообщается, в новой ОС появилось почти 50 нововведений, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей. Поэтому, Android 10 будет автоматически отслеживать, какие программы используют данные о местоположении, и сообщать пользователю, если одна из них продолжит следить за геолокации даже после отключения.

Кроме того, в Android 10 появилась темная тема интерфейса (Dark Mode), а также возможность отключить уведомления приложений без входа в них.

Также в десятой версии операционной системы появилась функция Live Caption, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи.

Разработчики ОС разработали новую навигацию жестами, с помощью которой можно удалять сообщения или открывать дополнительное меню. Еще одной новинкой стала встроенная функция записи экрана.

Отметим, что Android 10 уже доступна для смартфонов серии Pixel, на других устройствах она появится до конца текущего года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple готовится к выпуску трех новых моделей iPhone. Также в ближайшие несколько месяцев компания планирует запустить в продажу обновленные модели линеек MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.

Кроме того, Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей.

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