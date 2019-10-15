Google презентовала смартфоны Pilxel 4 и 4 XL

Google Pilxel 4 (ixbt.com)

Смартфоны получили полностью новый дизайн

Во вторник, 15 октября, американская компания Google в Нью-Йорке представила фирменные смартфоны Pixel нового поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL получили полностью переработанный дизайн и функции, которые нельзя найти в других смартфонах.

Среди особенностей смартфонов - функция Motion Sense, которая позволяет управлять смартфоном без прикосновений. Жестовое управление позволяет взмахом руки пропускать песни, отключать будильники, регулировать громкость или отключать звук.

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4 without touching it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019



У смартфонов видна большая верхняя рамка. Она включает в себя радар Soli (для жестового управления), динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лиц.

Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев. Старшая модель Pixel 4 XL получила диагональ экрана 6,3 дюйма, Google Pixel 4 — 5,7 дюйма, разрешение составляет 3040 x 1440 пикселей и Full HD+ соответственно.

Pixel 4 и Pixel 4 XL впервые в серии получили двойную основную камеру. Она размещается в квадратном модуле, сочетает основной датчик изображения 12 Мп (Dual-Pixel) с вспомогательным телефото 16 Мп с оптической и цифровой стабилизацией, поддерживается двухкратный оптический зум. Фронтальная камера - 8-мегапиксельная. Поддерживается съёмка видео вплоть до 4K на скорости 30 к/с и замедленный режим в разрешении 1080p и со скоростью 120 к/с.

В основу легла однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, дополненная 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш- памяти.

Емкость аккумуляторов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL составляет 2800 и 3700 мА•ч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. На смартфоны установлена операционная система Android 10. Флагманы получили защиту от воды и пыли на уровне IP68.

Продажи в США начнутся 24 октября. Предлагаются три цвета - чёрный, белый и оранжевый. В подробностях цены такие:

Pixel 4 с 64 ГБ флэш-памяти - 799 долларов;

Pixel 4 с 128 ГБ флэш-памяти - 899 долларов;

Pixel 4 XL с 64 ГБ флэш-памяти - 899 долларов;

Pixel 4 XL с 128 ГБ флэш-памяти - 999 долларов.

Напомним, ранее в сеть попали рендеры новых смартфонов от компании Google. Слухи о дате презентации и внешний вид смартфонов попал в интернет заранее.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале сентября Google представила Android 10. В новой ОС появилось почти 50 нововведений, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.