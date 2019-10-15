Google презентувала смартфони Pilxel 4 і 4 XL

Google Pilxel 4 (ixbt.com)

Смартфони отримали повністю новий дизайн

У вівторок, 15 жовтня, американська компанія Google в Нью-Йорку представила фірмові смартфони Pixel нового покоління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ixbt.com.

Смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL отримали повністю перероблений дизайн і функції, які не можна знайти в інших смартфонах.

Серед особливостей смартфонів - функція Motion Sense, яка дозволяє керувати смартфоном без дотиків. Жестове управління дозволяє помахом руки пропускати пісні, відключати будильники, регулювати гучність або відключати звук.

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4, не торкаючись it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019



У смартфонів видно велику верхню рамку. Вона включає в себе радар Soli (для жестового управління), динамік, одинарну фронтальну камеру і комплект датчиків для розпізнавання осіб.

Смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL відрізняються розмірами і якістю дисплеїв. Старша модель Pixel 4 XL отримала діагональ екрану 6,3 дюйма, Google Pixel 4 — 5,7 дюйма, роздільна здатність становить 3040 x 1440 пікселів і Full HD+ відповідно.

Pixel 4 і Pixel 4 XL вперше в серії отримали подвійну основну камеру. Вона розміщується в квадратному модулі, поєднує основний датчик зображення 12 Мп (Dual-Pixel) з допоміжним телефото 16 Мп з оптичної та цифрової стабілізації, підтримується оптичний зум. Фронтальна камера - 8-мегапіксельна. Підтримується зйомка відео аж до 4K на швидкості 30 к/с і уповільнений режим родільною здатністю 1080p зі швидкістю 120 к/с.

В основу лягла однокристальна система Qualcomm Snapdragon 855, доповнена 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Ємність акумуляторів Google Pixel 4 і Pixel 4 XL становить 2800 і 3700 мА•год відповідно. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт. На смартфони встановлена операційна система Android 10. Флагмани отримали захист від води та пилу на рівні IP68.

Продажі в США почнуться 24 жовтня. Пропонуються три кольори - чорний, білий і помаранчевий. У подробицях ціни такі:

Pixel 4 із 64 ГБ флеш-пам'яті - 799 доларів;

Pixel 4 з 128 ГБ флеш-пам'яті - 899 доларів;

Pixel 4 XL з 64 ГБ флеш-пам'яті - 899 доларів;

Pixel 4 XL з 128 ГБ флеш-пам'яті - 999 доларів.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапили рендери нових смартфонів від компанії Google. Чутки про дату презентації та зовнішній вигляд смартфонів потрапили в інтернет заздалегідь.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня Google представила Android 10. У новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів.