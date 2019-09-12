Google заплатит почти 1 млрд евро в налоговом споре

Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Google заплатит в виде штрафа 500 млн евро

Интернет-концерн Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что что Google платит слишком мало налогов во Франции, в то время как большая часть его доходов в Европе проходит через филиал Google в Ирландии.

"Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф в размере 500 млн евро, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 году", - говорится в сообщении.

Также, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов.

Напомним, Google выплатит американским властям штраф в размере 170 млн долларов за нарушения конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube.

YouTube признал, что получал доступ к следующим данным: местоположение, история посещения веб-сайтов и номера телефонов несовершеннолетних пользователей. Этот штраф стал одним из крупнейших, наложенных в рамках закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Ранее в этом году в США оштрафовали соцсеть TikTok на 5,7 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, исследователи из внешней службы безопасности Google обнаружили операцию по взлому iPhone, жертвами которой стали тысячи пользователей.