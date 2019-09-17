ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Google представить новий Pixel 4 у середині жовтня

Новини » Hi-tech    17.09.2019 - 21:22
Google представить новий Pixel 4 у середині жовтня
Фото: рендер Pixel 4 (itc.ua)

Крім нового смартфона, очікуються інші новинки

Google запросив ЗМІ на захід по апаратному забезпеченню 15 жовтня в Нью-Йорку, що може означати, що компанія офіційно представить Pixel 4, Pixel 4 XL та інші пристрої, включаючи Pixelbook 2 і нові колонки Google Home. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що в запрошенні говориться: "Приходьте подивитися на кілька нових речей, зроблених Google".

Нагадаємо, Google зробив незвичайний крок серед технологічних компаній в червні, коли показав Pixel 4 за кілька місяців до запланованого випуску. Google також повідомив, що Pixel 4 буде включати в себе свій власний ідентифікатор особи. Pixel 4 також буде підтримувати команди жестів рук.

Що стосується інших продуктів, Google заявив, що він працює над другою версією ноутбука Pixelbook 2017 року після того, як торішній планшет Pixel Slate не виправдав очікувань. Помилка змусила компанію скасувати випуск майбутніх планшетів Google і взагалі піти з категорії - принаймні, як виробник обладнання.

Нагадаємо, на початку вересня Google випустила нову офіційну версію своєї операційної системи Android 10. У новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Google погодився заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років.

У роботі Google стався масштабний збій У США почали антимонопольне розслідування відносно 4 інтернет-гігантів
Новини України GooglePixel
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся