Google представить новий Pixel 4 у середині жовтня

Фото: рендер Pixel 4 (itc.ua)

Крім нового смартфона, очікуються інші новинки

Google запросив ЗМІ на захід по апаратному забезпеченню 15 жовтня в Нью-Йорку, що може означати, що компанія офіційно представить Pixel 4, Pixel 4 XL та інші пристрої, включаючи Pixelbook 2 і нові колонки Google Home. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що в запрошенні говориться: "Приходьте подивитися на кілька нових речей, зроблених Google".

Нагадаємо, Google зробив незвичайний крок серед технологічних компаній в червні, коли показав Pixel 4 за кілька місяців до запланованого випуску. Google також повідомив, що Pixel 4 буде включати в себе свій власний ідентифікатор особи. Pixel 4 також буде підтримувати команди жестів рук.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

Що стосується інших продуктів, Google заявив, що він працює над другою версією ноутбука Pixelbook 2017 року після того, як торішній планшет Pixel Slate не виправдав очікувань. Помилка змусила компанію скасувати випуск майбутніх планшетів Google і взагалі піти з категорії - принаймні, як виробник обладнання.

Нагадаємо, на початку вересня Google випустила нову офіційну версію своєї операційної системи Android 10. У новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Google погодився заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років.