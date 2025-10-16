Google представила нову модель ШІ для створення відео з живими персонажами і деталями

Новий рівень реалізму та контролю

Порівняно з Veo 3, представленою на конференції I/O 2025 у травні, нова версія пропонує багате звучання і покращений реалізм, що передає природні текстури.

Veo 3.1 краще розуміє сюжетні лінії, кінематографічні стилі та взаємодію персонажів, що дає користувачам більше контролю над розповіддю.

Функція генерації відео із зображення також отримала поліпшену якість аудіо та відео і точніше слідує інструкціям користувача.

Veo 3.1 і Veo 3.1 Fast доступні в застосунку Gemini, а також через Gemini API і Vertex AI для генерації відео з тексту і зображень з горизонтальною (16×9) і вертикальною (9×16) орієнтацією.



Оновлення Flow для зйомки і редагування відео

Google також оновлює інструмент Flow, щоб використовувати можливості Veo 3.1. Серед нових функцій:

Інгредієнти відео: дає змогу створювати кліпи з кількома персонажами, об'єктами та стилями

Розширення сцени: додавання нових кадрів до існуючого кліпу, спираючись на останню секунду відео

Кадри у відео: можна вказати початкове і кінцеве зображення, а Flow створить плавний перехід між ними.



Нові можливості редагування

Користувачі зможуть додавати об'єкти, персонажів і деталі, а Google автоматично обробить тіні, освітлення та інші складні елементи, щоб сцени виглядали природно.

У найближчому майбутньому з'явиться функція видалення об'єктів і персонажів зі сцени, при цьому Flow зможе відновлювати тло і оточення, роблячи правку максимально непомітною.