Google представила новую модель ИИ для создания видео с живыми персонажами и деталями

Новый уровень реализма и контроля

По сравнению с Veo 3, представленной на конференции I/O 2025 в мае, новая версия предлагает богатое звучание и улучшенный реализм, передающий естественные текстуры.

Veo 3.1 лучше понимает сюжетные линии, кинематографические стили и взаимодействие персонажей, что дает пользователям больше контроля над повествованием.

Функция генерации видео из изображения также получила улучшенное качество аудио и видео и точнее следует инструкциям пользователя.

Veo 3.1 и Veo 3.1 Fast доступны в приложении Gemini, а также через Gemini API и Vertex AI для генерации видео из текста и изображений с горизонтальной (16×9) и вертикальной (9×16) ориентацией.



Обновления Flow для съемки и редактирования видео

Google также обновляет инструмент Flow, чтобы использовать возможности Veo 3.1. Среди новых функций:

Ингредиенты видео: позволяет создаватьклипы с несколькими персонажами, объектами и стилями

Расширение сцены: добавление новых кадров к существующему клипу, опираясь на последнюю секунду видео

Кадры в видео: можно указать начальное и конечное изображение, а Flow создаст плавный переход между ними.



Новые возможности редактирования

Пользователи смогут добавлять объекты, персонажей и детали, а Google автоматически обработает тени, освещение и другие сложные элементы, чтобы сцены выглядели естественно.

В ближайшем будущем появится функция удаления объектов и персонажей из сцены, при этом Flow сможет восстанавливать фон и окружение, делая правку максимально незаметной.