Курс доллара Экономика Авто Tech

Google представила новую модель ИИ для создания видео с живыми персонажами и деталями

Новая Veo 3.1 от Google обещает видео с более качественным звуком и изображением (скриншот: YouTube/Google DeepMind)
Автор: Павел Колесник

Компания Google представила Veo 3.1, свою последнюю модель для генерации видео, а также обновила инструмент Flow, чтобы использовать новые возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.

Новый уровень реализма и контроля

По сравнению с Veo 3, представленной на конференции I/O 2025 в мае, новая версия предлагает богатое звучание и улучшенный реализм, передающий естественные текстуры.

Veo 3.1 лучше понимает сюжетные линии, кинематографические стили и взаимодействие персонажей, что дает пользователям больше контроля над повествованием.

Функция генерации видео из изображения также получила улучшенное качество аудио и видео и точнее следует инструкциям пользователя.

Veo 3.1 и Veo 3.1 Fast доступны в приложении Gemini, а также через Gemini API и Vertex AI для генерации видео из текста и изображений с горизонтальной (16×9) и вертикальной (9×16) ориентацией.


Обновления Flow для съемки и редактирования видео

Google также обновляет инструмент Flow, чтобы использовать возможности Veo 3.1. Среди новых функций:

  • Ингредиенты видео: позволяет создаватьклипы с несколькими персонажами, объектами и стилями
  • Расширение сцены: добавление новых кадров к существующему клипу, опираясь на последнюю секунду видео
  • Кадры в видео: можно указать начальное и конечное изображение, а Flow создаст плавный переход между ними.


Новые возможности редактирования

Пользователи смогут добавлять объекты, персонажей и детали, а Google автоматически обработает тени, освещение и другие сложные элементы, чтобы сцены выглядели естественно.

В ближайшем будущем появится функция удаления объектов и персонажей из сцены, при этом Flow сможет восстанавливать фон и окружение, делая правку максимально незаметной.

 

