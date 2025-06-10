Як зрозуміти, що фото було створено штучним інтелектом: 11 явних ознак

Штучний інтелект здатний створювати разюче реалістичні зображення, які часом важко відрізнити від справжніх фотографій. Однак у ШІ все ще є "слабкі місця", які можуть видати його роботу.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MakeUseOf розповідає про одинадцять явних ознак, за якими можна визначити, що перед вами не живе фото, а творіння нейромережі.

Очі, які не виглядають по-людськи

Якщо ви коли-небудь стикалися з портретом, який викликав у вас неясне відчуття дискомфорту, часто виною тому - очі. ШІ може створювати захопливі витвори мистецтва, але йому важко передавати людські емоції та тонкі деталі очей. У результаті погляд на таких зображеннях часто здається порожнім, асиметричним або просто тривожним.

Зіниці можуть бути зміщені, одна райдужна оболонка може виглядати більшою за іншу, або в погляді може бути відсутня природна глибина, яка робить людські обличчя живими.

Замість цього ви часто бачитимете мляві вирази, позбавлені будь-якого змісту.

Очі, які не схожі на людські (фото: MakeUseOf)

Спотворені логотипи та брендинг

Брендинг рідко буває точним у зображеннях, згенерованих ШІ. Ви можете побачити логотип Nike, який спотворений або злитий з елементами іншого бренду, або випадкові символи, схожі на логотипи, але які не існують.

Ці спотворення видають відсутність у моделі розуміння контексту, і їх легко помітити, якщо ви знайомі з імітованим брендом. Більш дрібні деталі, такі як товщина шрифту, інтервал або форма конкретного об'єкта, найчастіше вказують на невідповідності. Це особливо очевидно, коли модель намагається об'єднати кілька логотипів в один.

Цікаво, що під час тестування майже кожен генератор зображень із ШІ має тенденцію вставляти логотип Coca-Cola (або його схожий варіант) у будь-яку сцену, де це має сенс. Це наводить на думку, що багато користувачів запитують саме цей логотип, і в результаті моделі ШІ були навчені генерувати його частіше, ніж логотипи інших брендів.

Зіпсовані логотипи (фото: MakeUseOf)

Неможливі відображення

Дзеркала, вода і скло легко можуть видати недоліки ШІ. Віддзеркалення можуть бути повністю відсутніми, або ж містити невідповідні або спотворені елементи, які одразу суперечать фактичному положенню об'єкта на зображенні.

У деяких випадках ви помітите віддзеркалення, які містять зайві кінцівки або об'єкти, відсутні на основному зображенні. В інших крайніх випадках саме відображення буквально вийде з дзеркала і стане частиною навколишнього світу. Ці згенеровані ШІ зображення можуть нагадувати кадр із фільмів жахів початку 2000-х.

У той час як реальний світ підпорядковується законам фізики і світла, зображення ШІ часто ні. Чим більше поверхонь, що відбивають, тим більше шансів для появи цих невідповідностей.

Дзеркала, вода і скло можуть легко виявити недоліки ШІ (фото: MakeUseOf)

Безглузда архітектура

ШІ може імітувати стиль архітектури, але йому складно дається структура. Придивіться до будівель на зображеннях, згенерованих ШІ, і ви часто виявите елементи дизайну, які не мають жодного практичного або фізичного сенсу.

Сходи можуть вести прямо в стіни. Дверні прорізи можуть висіти над землею без можливості до них дістатися. Вікна можуть виглядати стиснутими або дивно розташованими, ніби випадково скопійованими і вставленими з інших будівель.

Дахи іноді перетинаються під неможливими кутами, а опорні колони можуть зникати в повітрі або пронизувати підлоги без жодної логіки.

ШІ не розуміє інженерії або гравітації - він вгадує на основі візуальних патернів. У результаті він часто створює структури, які на перший погляд виглядають як будівлі, але розвалюються при найближчому розгляді.

ШІ може імітувати стиль архітектури (фото: MakeUseOf)

Нелогічні фони

На перший погляд, передній план зображення може виглядати переконливо. Але тільки доти, доки ви не помітите щось спантеличуюче на задньому плані.

Дерево, що росте з даху, люди, що ширяють злегка над землею. Фігури можуть виглядати частково злитими з об'єктами, змішуючись із будівлями, автомобілями або парканами, як візуальні збої. Іноді неправильним здається масштаб: кішка розміром з поштову скриньку або вуличний ліхтар, що ледь сягає рівня очей.

ШІ може імітувати деталі, але часто не в змозі розмістити їх там, де це має сенс. Деякі генератори зображень ШІ здатні створювати фотореалістичні результати, але навіть найпередовіші з них ледве створюють чисте, логічне тло.

Іноді ШІ робить масштаб неправильним (фото: MakeUseOf)

Розмиті або спотворені фонові фігури

Аналогічно до попереднього пункту, люди на задньому плані, як правило, мають низький пріоритет під час рендерингу ШІ. У результаті вони часто виглядають розмитими, неповними або вигнутими в неможливих позах.

Ці примарні фігури можуть мати розпливчасті або нечіткі риси обличчя, а їхні пози можуть дезорієнтувати. Кінцівки можуть дивно перекриватися, або голови можуть злегка парити над шиєю без належного вирівнювання.

У групових сценах ви можете помітити повторювані обличчя, дзеркальні зачіски або людей, застиглих в одній і тій самій позі, одягнених у дивно схожий одяг.

Для ШІ фонові фігури слугують візуальним доповненням. Вони стають тривожними силуетами, які видають штучне походження зображення.

Люди на задньому плані зазвичай мають низький пріоритет у рендерингу ШІ (фото: MakeUseOf)

Занадто гладка і "пластикова" шкіра

Люди, згенеровані ШІ, часто мають такий вигляд, ніби їхня шкіра була надмірно відретушована. Це відбувається через особливості опрацювання ШІ рис обличчя і текстур: він, як правило, віддає перевагу гладкості, а не реалізму.

Зморшки, веснянки та шрами стираються. У результаті виходить восковий, надмірно відполірований колір обличчя, позбавлений текстури справжньої шкіри. Часто цей згладжувальний ефект поширюється за межі обличчя, зачіпаючи шию, руки і навіть одяг. Це створює дивний штучний вигляд.

Багато генераторів зображень ШІ здатні створювати картинки з тексту, але більшість із них страждають саме від цієї проблеми. Тільки нові моделі, такі як GPT-4o, можуть створювати неймовірно реалістичні зображення, уникаючи "пластикової" шкіри.

Надмірне згладжування шкіри (фото: MakeUseOf)

Руки, які не мають анатомічного сенсу

Це залишається однією з найочевидніших ознак. ШІ довгий час зазнавав труднощів із точним відображенням рук, і хоча поліпшення було досягнуто, спотворені пальці, як і раніше, є чітким сигналом.

Шукайте зайві пальці, зрощені суглоби, неприродні вигини або пальці, що виходять із долонь. Оскільки ШІ насправді не "розуміє" анатомію людини, він часто створює понівечений безлад.

ШІ довгий час мав труднощі з точною візуалізацією рук (фото: MakeUseOf)

"Танучий" текст або безглузді літери

Зображення, згенеровані ШІ, постійно зазнають невдачі, коли справа доходить до тексту. Попросіть вуличний знак або етикетку продукту, і ви часто отримаєте нерозбірливі, незв'язні символи.

Моделі генераторів зображень ШІ навчаються на візуальних даних, а не на розумінні мови. У результаті вони часто створюють буквоподібні форми, які імітують текст, не утворюючи реальних, читабельних слів. Навіть коли слово здається впізнаваним на перший погляд, ретельніший огляд зазвичай виявляє зайві штрихи, непослідовні шрифти або безглузді інтервали.

Важливо зазначити, що деякі просунуті моделі здатні генерувати розбірливий текст, хоча іноді все ж можна помітити незначні невідповідності.

Зображення, створені штучним інтелектом, постійно зазнають невдачі, коли справа доходить до тексту (фото: MakeUseOf)

Неузгоджені джерела світла

Помилки в освітленні - ще один частий "червоний прапор". Ви можете побачити тіні, що вказують у протилежних напрямках, або людину, яка освітлена зліва, але відкидає тінь у тому ж напрямку. Тіні можуть виглядати занадто м'якими, занадто різкими або повністю відсутніми.

Хоча більшість людей не є експертами з освітлення, у всіх нас є інтуїтивне розуміння того, як має поводитися світло. Коли ШІ не дотримується цих правил, це впадає в око - нехай навіть підсвідомо.

Непостійні джерела світла (фото: MakeUseOf)

Прикраси, що кидають виклик фізиці

Сережки, що висять у повітрі, намиста, врізані в шкіру, окуляри, що ширяють над вухами. Моделі ШІ часто некоректно обробляють взаємодію аксесуарів з людським тілом.

Збільште ці області, і ви часто виявите аксесуари, які просто не відповідають дійсності.

Тіні, що відкидаються цими об'єктами, також можуть бути відсутніми або конфліктувати з основним джерелом світла, додаючи ще один рівень візуальної помилки.

Моделі ШІ часто неправильно трактують взаємодію аксесуарів з людським тілом (фото: MakeUseOf)