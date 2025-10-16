Google представила новую модель ИИ для создания видео с живыми персонажами и деталями
Компания Google представила Veo 3.1, свою последнюю модель для генерации видео, а также обновила инструмент Flow, чтобы использовать новые возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.
Новый уровень реализма и контроля
По сравнению с Veo 3, представленной на конференции I/O 2025 в мае, новая версия предлагает богатое звучание и улучшенный реализм, передающий естественные текстуры.
Veo 3.1 лучше понимает сюжетные линии, кинематографические стили и взаимодействие персонажей, что дает пользователям больше контроля над повествованием.
Функция генерации видео из изображения также получила улучшенное качество аудио и видео и точнее следует инструкциям пользователя.
Veo 3.1 и Veo 3.1 Fast доступны в приложении Gemini, а также через Gemini API и Vertex AI для генерации видео из текста и изображений с горизонтальной (16×9) и вертикальной (9×16) ориентацией.
Обновления Flow для съемки и редактирования видео
Google также обновляет инструмент Flow, чтобы использовать возможности Veo 3.1. Среди новых функций:
- Ингредиенты видео: позволяет создаватьклипы с несколькими персонажами, объектами и стилями
- Расширение сцены: добавление новых кадров к существующему клипу, опираясь на последнюю секунду видео
- Кадры в видео: можно указать начальное и конечное изображение, а Flow создаст плавный переход между ними.
Новые возможности редактирования
Пользователи смогут добавлять объекты, персонажей и детали, а Google автоматически обработает тени, освещение и другие сложные элементы, чтобы сцены выглядели естественно.
В ближайшем будущем появится функция удаления объектов и персонажей из сцены, при этом Flow сможет восстанавливать фон и окружение, делая правку максимально незаметной.
