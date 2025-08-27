UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Google представила новий Gemini для редагування фото: що він тепер уміє

Google кардинально поліпшила редактор Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google представила оновлену модель редагування зображень для Gemini від DeepMind. Тепер можна змінювати фон, одяг, локації і навіть поєднувати фото, зберігаючи головний об'єкт незмінним. Нова функція доступна всім користувачам, а не тільки підписникам Pro або Ultra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police.

Що вміє новий ШІ-редактор Google

Зміна образу або локації. Досить завантажити фото людини або вихованця і задати промт - Gemini збереже оригінальне обличчя і зовнішній вигляд, але "перенесе" героя в нові умови, наприклад в іншу країну або навіть десятиліття.

Змініть костюм або локацію (gif: Android Police)

Об'єднання фотографій. Можна "злити" в одне зображення кілька знімків - наприклад, додати себе до улюбленого вихованця або створити сімейний портрет на баскетбольному майданчику.

Об'єднайте фотографії разом (gif: Android Police)

Багатокрокове редагування. Gemini дає змогу поступово змінювати одну картинку. Наприклад, спочатку перефарбувати стіни спальні, потім додати меблі та аксесуари, поки не вийде ідеальний інтер'єр.

Багатооборотне редагування (gif: Android Police)

Міксування дизайнів. Технологія переносить стиль одного об'єкта на інший: текстуру пелюсток можна накласти на гумові чоботи, а візерунок шпалер - на футболку.

Змішання дизайну (gif: Android Police)

Google зазначає, що ключова перевага нового інструменту - відсутність типових "збоїв" у зображеннях, коли відредагований об'єкт має вигляд "схожий, але інший". Тепер же обличчя або фігура зберігаються максимально точними.

Функція вже почала поступово поширюватися і стане доступною всім користувачам протягом тижня.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleШтучний інтелект