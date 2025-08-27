Google представила новий Gemini для редагування фото: що він тепер уміє

Google представила оновлену модель редагування зображень для Gemini від DeepMind. Тепер можна змінювати фон, одяг, локації і навіть поєднувати фото, зберігаючи головний об'єкт незмінним. Нова функція доступна всім користувачам, а не тільки підписникам Pro або Ultra.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police.
Зміна образу або локації. Досить завантажити фото людини або вихованця і задати промт - Gemini збереже оригінальне обличчя і зовнішній вигляд, але "перенесе" героя в нові умови, наприклад в іншу країну або навіть десятиліття.
Змініть костюм або локацію (gif: Android Police)
Об'єднання фотографій. Можна "злити" в одне зображення кілька знімків - наприклад, додати себе до улюбленого вихованця або створити сімейний портрет на баскетбольному майданчику.
Багатокрокове редагування. Gemini дає змогу поступово змінювати одну картинку. Наприклад, спочатку перефарбувати стіни спальні, потім додати меблі та аксесуари, поки не вийде ідеальний інтер'єр.
Міксування дизайнів. Технологія переносить стиль одного об'єкта на інший: текстуру пелюсток можна накласти на гумові чоботи, а візерунок шпалер - на футболку.
Google зазначає, що ключова перевага нового інструменту - відсутність типових "збоїв" у зображеннях, коли відредагований об'єкт має вигляд "схожий, але інший". Тепер же обличчя або фігура зберігаються максимально точними.
Функція вже почала поступово поширюватися і стане доступною всім користувачам протягом тижня.
