Як покращити відповіді Google Gemini: налаштування, яке майже ніхто не використовує
ШІ-асистенти на кшталт ChatGPT і Gemini досі припускаються "галюцинацій" - видають недостовірну інформацію, спотворюють факти або підлаштовуються під запит без перевірки реальності. Незважаючи на поліпшення, такі випадки продовжують знижувати рівень довіри.
Про простий спосіб поліпшити відповіді Google Gemini розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Одним із рішень стало налаштування Gemini через функцію Збережена інформація, де можна задати персональні інструкції. Додавання однієї простої фрази помітно підвищить надійність відповідей: "Кожна відповідь має містити щонайменше три посилання на сторінки з джерелами".
Що зміниться після налаштування
Інструкцію вводять один раз у розділі Налаштування та довідка, Збережена інформація (у веб-версії) або через меню профілю в мобільному застосунку. Gemini запам'ятовує це як базове правило і прикріплює посилання до більшості відповідей без повторного запиту.
До активації інструкції посилання з'являлися приблизно у 20% випадків. Після - у 90%. Відхилення можливі в разі конфлікту з іншими правилами, наприклад, "показувати карту" або "відповідати коротко".
Для техніки, побуту та складних запитів
Під час вибору техніки Gemini надав посилання на огляди та характеристики блендера Ninja.
У питаннях налаштування системи Home Assistant інструмент допоміг знайти рішення, які зазвичай приховані на форумах.
Gemini надаватиме посилання на огляди та характеристики (фото: Android Authority)
Висновок
Проста інструкція в Збереженій інформації дає змогу:
- отримувати джерела в більшості відповідей
- швидше перевіряти достовірність
- поєднувати зручність ШІ з можливістю глибокого аналізу.
Рішення особливо ефективне за складних, нетипових запитів, коли потрібна не просто відповідь, а підтвердження і додаткові деталі.
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