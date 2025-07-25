Як покращити відповіді Google Gemini: налаштування, яке майже ніхто не використовує

ШІ-асистенти на кшталт ChatGPT і Gemini досі припускаються "галюцинацій" - видають недостовірну інформацію, спотворюють факти або підлаштовуються під запит без перевірки реальності. Незважаючи на поліпшення, такі випадки продовжують знижувати рівень довіри.

Про простий спосіб поліпшити відповіді Google Gemini розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Одним із рішень стало налаштування Gemini через функцію Збережена інформація, де можна задати персональні інструкції. Додавання однієї простої фрази помітно підвищить надійність відповідей: "Кожна відповідь має містити щонайменше три посилання на сторінки з джерелами".

Що зміниться після налаштування

Інструкцію вводять один раз у розділі Налаштування та довідка, Збережена інформація (у веб-версії) або через меню профілю в мобільному застосунку. Gemini запам'ятовує це як базове правило і прикріплює посилання до більшості відповідей без повторного запиту.

До активації інструкції посилання з'являлися приблизно у 20% випадків. Після - у 90%. Відхилення можливі в разі конфлікту з іншими правилами, наприклад, "показувати карту" або "відповідати коротко".

Для техніки, побуту та складних запитів

Під час вибору техніки Gemini надав посилання на огляди та характеристики блендера Ninja.

У питаннях налаштування системи Home Assistant інструмент допоміг знайти рішення, які зазвичай приховані на форумах.



Gemini надаватиме посилання на огляди та характеристики (фото: Android Authority)

Висновок

Проста інструкція в Збереженій інформації дає змогу:

отримувати джерела в більшості відповідей

швидше перевіряти достовірність

поєднувати зручність ШІ з можливістю глибокого аналізу.

Рішення особливо ефективне за складних, нетипових запитів, коли потрібна не просто відповідь, а підтвердження і додаткові деталі.