RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеет

Google кардинально улучшила редактор Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google представила обновленную модель редактирования изображений для Gemini от DeepMind. Теперь можно менять фон, одежду, локации и даже совмещать фото, сохраняя главный объект неизменным. Новая функция доступна всем пользователям, а не только подписчикам Pro или Ultra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Police.

Что умеет новый ИИ-редактор Google

Смена образа или локации. Достаточно загрузить фото человека или питомца и задать промт - Gemini сохранит оригинальное лицо и внешний вид, но "перенесет" героя в новые условия, например в другую страну или даже десятилетие.

Смените костюм или локацию (gif: Android Police)

Объединение фотографий. Можно "слить" в одно изображение несколько снимков - например, добавить себя к любимому питомцу или создать семейный портрет на баскетбольной площадке.

Объедините фотографии вместе (gif: Android Police)

Многошаговое редактирование. Gemini позволяет постепенно изменять одну картинку. К примеру, сначала перекрасить стены спальни, потом добавить мебель и аксессуары, пока не получится идеальный интерьер.

Многооборотное редактирование (gif: Android Police)

Миксование дизайнов. Технология переносит стиль одного объекта на другой: текстуру лепестков можно наложить на резиновые сапоги, а узор обоев - на футболку.

Смешение дизайна (gif: Android Police)

Google отмечает, что ключевое преимущество нового инструмента - отсутствие типичных "сбоев" в изображениях, когда отредактированный объект выглядит "похожим, но другим". Теперь же лицо или фигура сохраняются максимально точными.

Функция уже начала постепенно распространяться и станет доступной всем пользователям в течение недели.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleИскусственный интеллект