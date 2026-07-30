Google показала Pixel 11 Pro до презентації: що вже відомо про новий флагман

Нові фішки від Google

Google продемонструвала силует Pixel 11 Pro із ключовим візуальним елементом - Pixel Glow. Це багатоколірне RGB-підсвічування, інтегроване безпосередньо у модуль світлодіодного спалаху на основній панелі камер.

Очікується, що воно виконуватиме роль налаштовуваного індикатора сповіщень і візуального супроводу для роботи Google Gemini.

У відео компанія позиціонує Pixel 11 Pro як "наступний очевидний крок" для користувачів. Маркетинговий акцент зроблено на тому, що більшість людей уже щодня застосовує екосистему компанії - Gmail, Google Maps, Пошук, Календар, Документи та Gemini.

Перехід на фірмове апаратне забезпечення Google має логічно завершити користувацький досвід.

Технічні зміни: процесор Tensor G6 та ситуація з пам'яттю

За попередніми даними, серія Pixel 11 зазнає впливу глобальної кризи на ринку оперативної пам’яті (DRAM).

Щоб компенсувати зростання собівартості компонентів та підняти стартову ціну, Google планує повністю відмовитися від базової модифікації на 128 ГБ накопичувача, зробивши мінімальним обсягом 256 ГБ.

Серед інших апаратних особливостей майбутніх флагманів виділяють:

Процесор Google Tensor G6 - виготовлений за передовим 2-нанометровим техпроцесом (TSMC). Це має суттєво підвищити енергоефективність і компенсувати незначне зменшення ємності акумуляторів у версіях Pro.

Оновлені камери: Pro-моделі отримають покращені сенсори для основного об'єктива та телеоб'єктива.

Водночас фронтальну камеру можуть змінити: замість 42-мегапіксельного датчика, що використовувався в Pixel 10 Pro, очікується сенсор на 13 Мп.

Старт передзамовлень та ексклюзивні бонуси

Згідно з оновленими даними на офіційному сайті Google Store, презентація Made by Google та старт передзамовлень лінійки Pixel 11 відбудуться 12 серпня.

Для користувачів, які вперше підпишуться на електронне розсилання новин Google Store до дати заходу, компанія обіцяє "ексклюзивну пропозицію", деталі якої наразі засекречені.