Google показала Pixel 11 Pro до презентации: что уже известно о новом флагмане

Google официально показала Pixel 11 Pro и подтвердила дату старта предзаказов. Новый тизер также раскрыл обновленный дизайн смартфона и одну из его главных особенностей - подсветку Pixel Glow.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Google продемонстрировала силуэт Pixel 11 Pro с ключевым визуальным элементом - Pixel Glow . Это многоцветная RGB-подсветка, интегрированная непосредственно в модуль светодиодной вспышки на основной панели камер.
Ожидается, что оно будет выполнять роль индикатора уведомлений и визуального сопровождения для работы Google Gemini.
В видео компания позиционирует Pixel 11 Pro как "следующий очевидный шаг" для пользователей. Маркетинговый акцент сделан на том, что большинство людей уже каждый день применяет экосистему компании - Gmail, Google Maps, Поиск, Календарь, Документы и Gemini.
Переход на фирменное аппаратное обеспечение Google должен логично завершить пользовательский опыт.
По предварительным данным, серия Pixel 11 испытывает влияние глобального кризиса на рынке оперативной памяти (DRAM).
Чтобы компенсировать рост себестоимости компонентов и поднять начальную цену, Google планирует полностью отказаться от базовой модификации на 128 ГБ накопителя, сделав минимальным объемом 256 ГБ.
Среди других аппаратных особенностей будущих флагманов выделяют:
Процессор Google Tensor G6 - изготовлен по передовому 2-нанометровому техпроцессу (TSMC). Это должно значительно повысить энергоэффективность и компенсировать незначительное уменьшение емкости аккумуляторов в версиях Pro.
Обновленные камеры: Pro-модели получат усовершенствованные сенсоры для основного объектива и телеобъектива.
В то же время фронтальную камеру могут изменить: вместо 42-мегапиксельного датчика, который использовался в Pixel 10 Pro, ожидается сенсор на 13 Мп.
Согласно обновленным данным на официальном сайте Google Store, презентация Made by Google и старт предзаказов линейки Pixel 11 состоятся 12 августа.
Для пользователей, которые впервые подпишутся на электронную рассылку новостей Google Store до даты мероприятия, компания обещает "эксклюзивное предложение", детали которого засекречены.