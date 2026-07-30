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Google показала Pixel 11 Pro до презентации: что уже известно о новом флагмане

11:13 30.07.2026 Чт
2 мин
Смартфон получит фирменную RGB-подсветку и обновленный модуль камер
aimg Ольга Завада
Pixel 11 Pro станет "следующим логическим шагом" (скриншот: Made by Google)

Google официально показала Pixel 11 Pro и подтвердила дату старта предзаказов. Новый тизер также раскрыл обновленный дизайн смартфона и одну из его главных особенностей - подсветку Pixel Glow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Новые фишки от Google

Google продемонстрировала силуэт Pixel 11 Pro с ключевым визуальным элементом - Pixel Glow . Это многоцветная RGB-подсветка, интегрированная непосредственно в модуль светодиодной вспышки на основной панели камер.

Ожидается, что оно будет выполнять роль индикатора уведомлений и визуального сопровождения для работы Google Gemini.

В видео компания позиционирует Pixel 11 Pro как "следующий очевидный шаг" для пользователей. Маркетинговый акцент сделан на том, что большинство людей уже каждый день применяет экосистему компании - Gmail, Google Maps, Поиск, Календарь, Документы и Gemini.

Переход на фирменное аппаратное обеспечение Google должен логично завершить пользовательский опыт.

Технические изменения: процессор Tensor G6 и ситуация с памятью

По предварительным данным, серия Pixel 11 испытывает влияние глобального кризиса на рынке оперативной памяти (DRAM).

Чтобы компенсировать рост себестоимости компонентов и поднять начальную цену, Google планирует полностью отказаться от базовой модификации на 128 ГБ накопителя, сделав минимальным объемом 256 ГБ.

Среди других аппаратных особенностей будущих флагманов выделяют:

Процессор Google Tensor G6 - изготовлен по передовому 2-нанометровому техпроцессу (TSMC). Это должно значительно повысить энергоэффективность и компенсировать незначительное уменьшение емкости аккумуляторов в версиях Pro.

Обновленные камеры: Pro-модели получат усовершенствованные сенсоры для основного объектива и телеобъектива.

В то же время фронтальную камеру могут изменить: вместо 42-мегапиксельного датчика, который использовался в Pixel 10 Pro, ожидается сенсор на 13 Мп.

Читайте больше: В смартфонах Pixel появится популярная фишка iPhone: Google уже тестирует новинку

Старт предзаказов и эксклюзивные бонусы

Согласно обновленным данным на официальном сайте Google Store, презентация Made by Google и старт предзаказов линейки Pixel 11 состоятся 12 августа.

Для пользователей, которые впервые подпишутся на электронную рассылку новостей Google Store до даты мероприятия, компания обещает "эксклюзивное предложение", детали которого засекречены.

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