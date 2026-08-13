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Google Pixel Watch 5 став розумнішим: Gemini працює навіть без інтернету

15:18 13.08.2026 Чт
3 хв
Гаджет отримав точніший GPS та новий чип
aimg Ольга Завада
Техногігант обіцяє підтримку людям з підозрою на хронічні захворювання (фото: Google)

Google під час заходу Made by Google офіційно презентувала розумний годинник Pixel Watch 5. Пристрій отримав розширені можливості Gemini, оновлені датчики контролю здоров'я, а також покращені спортивні функції.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.

"Розумний" Gemini та автономні функції

Google розробила годинник так, щоб він надавав персоналізовану та проактивну допомогу саме тоді, коли це необхідно. Так, пристрій може підтягувати інформацію на основі тексту повідомлення - зокрема, знайти заклад, який надіслали у чаті.

Для взаємодії з ШІ Gemini достатньо підняти зап'ястя, щоб поставити запитання, знайти місце для обіду чи побудувати маршрут. Окрім цього, голосові функції Gemini працюють без підключення до інтернету.

Голосове керування офлайн дозволяє налаштовувати таймери, будильники та тренування.

Динамічні оновлення відображаються внизу циферблата - це дані про рейси, час прибуття та нагадування.

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Технічні характеристики

Pixel Watch 5 працює на базі сучасної платформи Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2.

Новий процесор забезпечує на 12 відсотків більшу продуктивність центрального процесора та на 50 відсотків більше оперативної пам'яті. Це робить годинник на 20 відсотків швидшим за попередника.

Виробник також суттєво покращив спортивні можливості пристрою, зробивши відстеження маршруту через GPS удвічі точнішим, ніж у минулому поколінні.

Автономність пристрою сягає 40 годин роботи від одного заряду.

Набір інструментів Health Guardian для контролю здоров'я

Головним оновленням Pixel Watch 5 став комплекс Health Guardian.

Завдяки сенсорам і машиному навчанню годинник відстежує патерни артеріального тиску до того, як вони створять навантаження на серце. Модель аналізу хвильових форм була навчена на понад мільярді хвилин даних від 500 000 людей.

Також додано функцію визначення стійкості до інсуліну, яка фіксує зміниу метаболізмі та попереджає про ризик розвитку пре-діабету або діабету 2 типу.

Алгоритми аналізують показники сну, пульсу та фізичної активності у довгостроковій перспективі.

Користувачі щомісяця отримуватимуть зведення щодо трендів артеріального тиску та стійкості до інсуліну. Додано функцію виявлення тривалого падіння насичення крові киснем, яка здатна викликати екстрені служби у разі проблеми з диханням.

Точність відстеження фаз сну зросла на 15 відсотків, а функція Smart Wake розбудить користувача у найоптимальніший момент сну.

Годинник доступний у нових кольорах, серед яких Canyon Fog й Olive.

Попередні замовлення відкрилися в середу, а офіційні продажі стартують 20 серпня. Ціна пристрою починається від 399 доларів за 41-міліметрову версію та від 429 доларів за 44-міліметрову.

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