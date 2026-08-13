Google Pixel Watch 5 стал умнее: Gemini работает даже без интернета

"Умный" Gemini и автономные функции

Google разработала часы так, чтобы они оказывали персонализированную и проактивную помощь именно тогда, когда это необходимо. Так, устройство может подтягивать информацию на основе текста сообщения - в частности, найти заведение, которое отправили в чате.

Для взаимодействия с ИИ Gemini достаточно поднять запястье, чтобы задать вопрос , найти место для обеда или построить маршрут. Кроме того, голосовые функции Gemini работают без подключения к Интернету .

Голосовое управление офлайн позволяет настраивать таймеры, будильники и тренировки.

Динамические обновления отображаются внизу циферблата - это данные о рейсах, времени прибытия и напоминания.

Технические характеристики

Pixel Watch 5 работает на базе современной платформы Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2.

Новый процессор обеспечивает на 12 процентов больше производительность центрального процессора и на 50 процентов больше оперативной памяти. Это делает часы на 20 процентов быстрее предшественника.

Производитель также существенно улучшил спортивные возможности устройства, сделав отслеживание маршрута через GPS вдвое точнее, чем в прошлом поколении.

Автономность устройства составляет 40 часов работы от одного заряда.

Набор инструментов Health Guardian для контроля здоровья

Главным обновлением Pixel Watch 5 стал комплекс Health Guardian .

Благодаря сенсорам и машинному обучению часы отслеживают паттерны АД до того, как они создадут нагрузку на сердце. Модель анализа волновых форм была обучена более чем на миллиард минут минут данных от 500 000 человек.

Также добавлена функция определения устойчивости к инсулину, которая фиксирует изменение метаболизма и предупреждает о риске развития пре-диабета или диабета 2 типа.

Алгоритмы анализируют показатели сна, пульса и активности в долгосрочной перспективе.

Пользователи будут ежемесячно получать сведения относительно трендов артериального давления и устойчивости к инсулину. Добавлена функция выявления длительного падения насыщения крови кислородом, способной вызвать экстренные службы в случае проблемы с дыханием.

Точность отслеживания фаз сна выросла на 15 процентов, а функция Smart Wake разбудит пользователя в самый оптимальный момент сна.

Часы доступны в новых цветах, среди которых Canyon Fog и Olive.

Предварительные заказы открылись в среду, а официальные продажи стартуют 20 августа. Цена устройства начинается от 399 долларов за 41-миллиметровую версию и от 429 долларов за 44-миллиметровую.