Google Gemini отримає функцію, яка зробить його гідним суперником ChatGPT

Компанія Google готує до запуску нову функцію у своєму ШІ-помічнику Gemini - тимчасові чати. Відповідні дані були знайдені в бета-версії додатка Google (v16.22.44).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Що відомо про майбутню функцію

Згідно з описом, тимчасові чати не відображаються в історії чатів Gemini і не зберігаються в активності додатків. Також Google зазначає, що такі чати не використовуються для навчання моделей або персоналізації, хоча зберігаються на серверах протягом 72 годин.

Функція нагадує аналогічну можливість у ChatGPT, де тимчасовий чат починається "з чистого аркуша": система не враховує попередні розмови, не має пам'яті та не зберігає діалог в історії.

Однак, якщо ввімкнено індивідуальні інструкції, вони продовжують діяти. При цьому копія чату може зберігатися до 30 днів з метою безпеки, але без використання для поліпшення ШІ.

Тимчасові чати сприймаються як своєрідний "інкогніто-режим" у браузері і можуть стати зручним інструментом для тих, хто не хоче вручну очищати історію листування. Офіційний реліз функції поки не анонсовано, але судячи зі знахідок, запуск може відбутися найближчим часом.



Історія чатів у Gemini (фото: Android Authority)