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Google Gemini отримає функцію, яка зробить його гідним суперником ChatGPT

Середа 02 липня 2025 14:50
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Google Gemini отримає функцію, яка зробить його гідним суперником ChatGPT У Gemini впровадили функцію, здатну змінити правила гри (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google готує до запуску нову функцію у своєму ШІ-помічнику Gemini - тимчасові чати. Відповідні дані були знайдені в бета-версії додатка Google (v16.22.44).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Що відомо про майбутню функцію

Згідно з описом, тимчасові чати не відображаються в історії чатів Gemini і не зберігаються в активності додатків. Також Google зазначає, що такі чати не використовуються для навчання моделей або персоналізації, хоча зберігаються на серверах протягом 72 годин.

Функція нагадує аналогічну можливість у ChatGPT, де тимчасовий чат починається "з чистого аркуша": система не враховує попередні розмови, не має пам'яті та не зберігає діалог в історії.

Однак, якщо ввімкнено індивідуальні інструкції, вони продовжують діяти. При цьому копія чату може зберігатися до 30 днів з метою безпеки, але без використання для поліпшення ШІ.

Тимчасові чати сприймаються як своєрідний "інкогніто-режим" у браузері і можуть стати зручним інструментом для тих, хто не хоче вручну очищати історію листування. Офіційний реліз функції поки не анонсовано, але судячи зі знахідок, запуск може відбутися найближчим часом.

Google Gemini отримає функцію, яка зробить його гідним суперником ChatGPTGoogle Gemini отримає функцію, яка зробить його гідним суперником ChatGPTGoogle Gemini отримає функцію, яка зробить його гідним суперником ChatGPT
Історія чатів у Gemini (фото: Android Authority)

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