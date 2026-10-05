Google обмежить безкоштовний Gemini: які моделі заберуть

Обмеження для безкоштовних акаунтів та AI Plus

Згідно з оновленим документом підтримки, користувачі без оплаченої підписки Google AI зможуть працювати лише з базовою моделлю 3.5 Flash-Lite.

Починаючи з 9 жовтня, для безкоштовних акаунтів повністю закриють доступ до моделей

3.6 Flash

3.1 Pro

Зміни торкнуться і передплатників тарифу AI Plus за 4,99 доларів на місяць. Для них залишаться лише моделі Flash-Lite та Flash, а версія Pro стане недоступною.

Користувачі цього плану отримають сповіщення на електронну пошту з деталями щодо набуття чинності нових правил.

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Нові можливості для топових тарифів

Для користувачів дорожчих підписок AI Pro за 19,99 доларів на місяць та AI Ultra погіршень не передбачено.

Передплатники тарифу AI Pro отримають доступ до функції Deep Think. Опція раніше була доступна лише на планах за ціною 99,99 доларів і 199,99 доларів на місяць.

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Налаштування рівня зусиль ШІ

У жовтні в додатку Gemini також планується впровадження трьох рівнів зусиль для кожної доступної моделі:

низький

середній

високий

Це дозволить підвищити здатність алгоритму виконувати складні завдання та надавати детальніші відповіді, проте збільшить витрати встановленого ліміту.

Наразі користувачам доступна лише опція розширеного мислення для складних задач. Нові рівні відповідатимуть інструментам Google AI Studio та Antigravity.

З усім тим, наразі залишається невідомим, як саме у структуру тарифів впишеться нова ШІ-модель Gemini 4 Argon.

Раніше у компанії оголосили, що вона першою стане доступною для користувачів AI Ultra, однак Google поки не уточнила, чи буде Argon класифікована як модель Pro, чи увійде до нового, вищого рівня.