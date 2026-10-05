Google ограничит бесплатный Gemini: какие модели заберут

Ограничения для бесплатных аккаунтов и AI Plus

Согласно обновленному документу поддержки, пользователи без оплаченной подписки Google AI смогут работать только с базовой моделью 3.5 Flash-Lite.

Начиная с 9 октября, для бесплатных аккаунтов полностью закроют доступ к моделям

3.6 Flash

3.1 Pro

Изменения коснутся и подписчиков тарифа AI Plus за 4,99 долларов в месяц. Для них останутся только модели Flash-Lite и Flash, а версия Pro станет недоступной.

Пользователи этого плана получат уведомления по электронной почте с деталями о вступлении в силу новых правил.

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Новые возможности для топовых тарифов

Для пользователей более дорогих подписок AI Pro за 19,99 долларов в месяц и AI Ultra ухудшений не предусмотрено.

Подписчики тарифа AI Pro получат доступ к функции Deep Think. Опция ранее была доступна только на планах по цене 99,99 долларов и 199,99 долларов в месяц.

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Настройка уровня усилий ИИ

В октябре в приложении Gemini также планируется внедрение трех уровней усилий для каждой доступной модели:

низкий

средний

высокий

Это позволит повысить способность алгоритма выполнять сложные задачи и предоставлять более подробные ответы, однако увеличит расход установленного лимита.

Теперь пользователям доступна только опция расширенного мышления для сложных задач. Новые уровни будут соответствовать инструментам Google AI Studio и Antigravity.

Со всем тем пока остается неизвестным, как именно в структуру тарифов впишется новая ИИ-модель Gemini 4 Argon.

Ранее в компании объявили, что она первой станет доступна пользователям AI Ultra, однако Google пока не уточнила, будет ли Argon классифицирована как модель Pro, или войдет в новый, более высокий уровень.