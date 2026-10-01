Рекорд у 1 млн токенів: Google представила нову супермодель Gemini 4 Argon

Google анонсувала флагманську модель Gemini 4 Argon. Нова розробка покликана кардинально змінити підходи до роботи зі складними тривалими процесами - від масштабованості рефакторингу коду до аналізу великих масивів даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Корая Кавукчуоглу , старшого віце-президента Google DeepMind та головного архітектора штучного інтелекту в Google.

Проривні можливості та ліміти

Головною технічною особливістю Gemini 4 Argon стало збільшення ліміту вихідних токенів до рекордної позначки - 1 мільйона токенів проти 64 тисяч у попередніх версіях.

Це дає моделі змогу проводити глибокі "розмірковування" й виконувати масштабні завдання у межах одного запиту.

Компанія оголосила й початкову вартість використання моделі через API:

Вхідні токени : 2 долари за 1 мільйон токенів (для кешованих даних діє знижка 95 відсотків);

: 2 долари за 1 мільйон токенів (для кешованих даних діє знижка 95 відсотків); Вихідні токени: 10 доларів за 1 мільйон токенів.

Завдяки унікальній мультимодальності та аналітичним здібностям Argon посів перші місця у ключових галузевих бенчмарках, зокрема DeepSWE v1.1 (77,9 відсотка у реальній інженерії коду), AutomationBench (51.3 відсотка в автоматизації бізнес-процесів) та LVBench (91,7 відсотка у розумінні довгих відеовізуалів).

Внутрішнє застосування в Google: від квантових обчислень до Rust

Модель вже активізована в інфраструктурі самого технологічного гіганта.

За допомогою Argon інженерам Google вдалося досягти виняткових результатів.

Яких саме?

Оптимізація квантових алгоритмів: модель покращила опублікований базовий рівень використання ресурсів на 40 відсотків за кілька хвилин;

Економія пам'яті дата-центрів: автономні агенти виявили та усунули втрати пам'яті, звільнивши понад 300 TiB (із потенціалом економії від 500 TiB до 1 PiB);

Міграція коду на Rust: ШІ задіяно у перенесенні системного коду C/C++ на безпечний Rust (зокрема ядра Fuchsia Zircon обсягом понад 800 тисяч рядків). У бібліотеці libgav1 Argon переписав 32 тисячі рядків SIMD-коду, прискоривши відеодекодер у 2,7 раза.

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Автономний кіберзахист та боротьба із загрозами

Окремий акцент розробники зробили на захисних можливостях у сфері кібербезпеки. Gemini 4 Argon здатен автономно знаходити, перевіряти та усувати критичні вразливості софту.

Під час тестування ініціативи Scan for Good від компанії Wiz модель виявила небезпечну вразливість у медичному ПЗ, яке використовують лікарні по всьому світу, запобігши витоку персональних даних.

На спеціалізованому тесті CWE-bench v1 Argon посів перше місце з результатом 68 відсотків.

Для довірених партнерів та внутрішніх команд Google випускає версію без системних кіберобмежень - це дасть змогу використовувати її захисний потенціал на повну потужність.

Нові стандарти безпеки та контролю

Аби запобігти зловживанням у сфері створення хімічної чи біологічної зброї та кібератак, Google впровадила багаторівневу систему стримування - згідно з Frontier Safety Framework.

Модель оснащена найвищим рівнем захисту від сторонніх prompt-ін'єкцій (перехоплення управління через контекст), що підтверджено тестом Gray Swan IPI.

Крім того, інженери розробили моніторинг ланцюжка міркувань (chain-of-thought) для виявлення випадків, коли ШІ намагається відхилитися від інструкцій користувача.

На час високоефективних тестувань усі процеси ізолюють у захищених "пісочницях".