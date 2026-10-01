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Без людського фактора: OpenAI довірить проєктування чипів GPT-Synopsys

16:32 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Без людського фактора: OpenAI довірить проєктування чипів GPT-Synopsys ШІ розроблятиме мікросхеми (фото: Pok Rie)
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OpenAI створює ШІ, який зможе самостійно проєктувати напівпровідники - компанія об’єдналася із Synopsys для розробки спеціальної моделі GPT-Synopsys.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

ШІ як повноцінний користувач інженерного софту

Розробники підкреслюють: GPT-Synopsys створюється не як простий помічник, підключений до софту, а як автономний експертний користувач.

Модель навчиться

  • запускати робочі процеси EDA,
  • аналізувати отримані результати,
  • циклічно вносити зміни у дизайн на основі зібраних даних.

Процес взаємодії виглядатиме так:

Постановка завдань: інженери визначають цільові параметри щодо енергоспоживання, продуктивності, площі кристала (PPA), таймінгів або верифікації.

Автономне виконання: ШІ-агенти самостійно управляють інструментами, аналізують вихідні дані та коригують архітектуру.

Перевірка результату: система здійснює ітерації до отримання повністю верифікованого дизайну, який подається на фінальний розгляд інженерам.

"Майбутнє напівпровідникової індустрії вимагає радикального прискорення розробки без втрати якості та без помилок під час першого запуску у виробництво", - зазначає CEO Synopsys Сассіна Газі.

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Інтеграція, власні чипи OpenAI та безпека даних

Нова модель працюватиме на інфраструктурі OpenAI та інтегруватиметься з платформою Synopsys.ai і агентним середовищем Synopsys Autopilot.

Напередодні оголошення про співпрацю Synopsys презентувала систему AgentEngineer, яка продемонструвала прискорення закриття верифікації до 50 разів, зростання покриття на 20 відсотків і збільшення продуктивності на 30 відсотків.

Щодо безпеки корпоративних клієнтів, Synopsys запевняє, що приватні дані замовників не використовуватимуться для навчання GPT-Synopsys.

Уся інформація шифруватиметься як під час передачі, так і у сховищах, а клієнти отримають гнучкі інструменти контролю доступу, аудиту та зберігання даних.

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