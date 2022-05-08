ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 17:43
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы Фото: Google начал блокировать аккаунты депутатов Дежрдумы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google начал удалять учетные записи депутатов Госдумы России, находящихся в санкционном списке. Также удаляет их каналы на YouTube.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские издания "РИА Новости".

Нина Останина стала первым депутатом Госдумы, чей аккаунт Google был заблокирован.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами по ограничению экспорта и применению санкций и не может быть восстановлен", - указывается в оповещении Google.

Также пока невозможно попасть на YouTube политика. При попытке перейти появляется информация о блокировке канала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ввели экономические санкции против 328 депутатов Государственной Думы России, поддержавших признание "ЛДНР".

Между тем Google с начала войны на территории Украины, предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Google
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом