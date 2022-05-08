Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Google начал удалять учетные записи депутатов Госдумы России, находящихся в санкционном списке. Также удаляет их каналы на YouTube.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские издания " РИА Новости ".

Нина Останина стала первым депутатом Госдумы, чей аккаунт Google был заблокирован.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами по ограничению экспорта и применению санкций и не может быть восстановлен", - указывается в оповещении Google.

Также пока невозможно попасть на YouTube политика. При попытке перейти появляется информация о блокировке канала.