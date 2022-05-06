ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Google потратит 10 млн долларов на борьбу с фейками о войне в Украине

Новина українською →
Варшава, Пятница 06 мая 2022 01:32
Google потратит 10 млн долларов на борьбу с фейками о войне в Украине Офис Google (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Руководитель подразделения Google в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Мэтью Бриттин на Конференции доноров в Варшаве заявил, что компания Google с начала военной агрессии со стороны РФ предоставила Украине уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы пожертвовали 35 миллионов долларов напрямую и на гуманитарные нужды для поддержки народа Украины, в том числе и тех украинцев, кто спасается от войны, предоставив, среди прочего, 10 миллионов долларов польским организациям, работающим с временно перемещенными лицами. Вчера мы анонсировали грант для Международного комитета спасения, чтобы расширить доступ к важной информации пострадавшим от войны", - сообщил Бриттин.

По его словам, Google к уже оказанной помощи добавляет еще 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды людей в Украине и такую же сумму на противодействие распространению недостоверной информации в регионе, поскольку распространение такой информации в условиях войны может быть вопросом жизни и смерти.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал все платежи с территории России. Ограничение распространилось на банковские карты разных платежных систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Вторжение России в Украину
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая