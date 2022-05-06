Google потратит 10 млн долларов на борьбу с фейками о войне в Украине

Руководитель подразделения Google в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Мэтью Бриттин на Конференции доноров в Варшаве заявил, что компания Google с начала военной агрессии со стороны РФ предоставила Украине уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.

"Мы пожертвовали 35 миллионов долларов напрямую и на гуманитарные нужды для поддержки народа Украины, в том числе и тех украинцев, кто спасается от войны, предоставив, среди прочего, 10 миллионов долларов польским организациям, работающим с временно перемещенными лицами. Вчера мы анонсировали грант для Международного комитета спасения, чтобы расширить доступ к важной информации пострадавшим от войны", - сообщил Бриттин.

По его словам, Google к уже оказанной помощи добавляет еще 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды людей в Украине и такую же сумму на противодействие распространению недостоверной информации в регионе, поскольку распространение такой информации в условиях войны может быть вопросом жизни и смерти.