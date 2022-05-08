Google почав блокувати акаунти депутатів Дежрдуми

Google почав видаляти облікові записи депутатів Держдуми Росії, які перебувають у санкційному списку. Також видаляє їх канали на YouTube.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські видання " РИА Новости ".

Ніна Останіна стала першим депутатом Держдуми, чий акаунт Google було заблоковано.

"Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено", - вказується в оповіщенні Google.

Також наразі неможливо потрапити на YouTube політика. Під час спроби перейти з’являється інформація про блокування каналу.