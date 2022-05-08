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Google почав блокувати акаунти депутатів Дежрдуми

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Неділя 08 травня 2022 17:43
Google почав блокувати акаунти депутатів Дежрдуми Фото: Google почав блокувати акаунти депутатів Дежрдуми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Google почав видаляти облікові записи депутатів Держдуми Росії, які перебувають у санкційному списку. Також видаляє їх канали на YouTube.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські видання "РИА Новости".

Ніна Останіна стала першим депутатом Держдуми, чий акаунт Google було заблоковано.

"Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено", - вказується в оповіщенні Google.

Також наразі неможливо потрапити на YouTube політика. Під час спроби перейти з’являється інформація про блокування каналу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США ввели економічні санкції проти 328 депутатів Державної Думи Росії, які підтримали визнання "ЛДНР".

Тим часом Google з початку війни на території України, надала нашій країні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

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