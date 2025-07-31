Як використовувати ChatGPT креативно. 9 ідей, які виходять за рамки звичного

Мільйони людей по всьому світу вже використовують ChatGPT для вирішення повсякденних завдань і автоматизації рутинних процесів. Однак можливості цього штучного інтелекту виходять далеко за рамки простих відповідей і побутової допомоги - ChatGPT може бути ще й напрочуд розважальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Змоделюйте віртуальне місто

Один із найбільш захопливих сценаріїв використання ChatGPT - створення вигаданого міста для проведення експериментів. Досить попросити ШІ створити населений пункт із заданими параметрами - чисельністю, демографією, інфраструктурою. Ви можете навіть заснувати його на реально існуючому місці.

Далі - все у ваших руках: хочете - будуйте утопію, хочете - запускайте антиутопічні сценарії. ChatGPT детально розповість, які наслідки спричинять ваші дії, а ви зможете спостерігати за розвитком подій у цьому "симуляторі суспільства".

Змоделюйте віртуальне місто (фото: PCWorld)

Прораховуйте наслідки гіпотетичних сценаріїв

Чи замислювалися ви коли-небудь, що було б, якби об'єдналися Північна і Південна Корея? А якби, як у фільмі "Месники", половина населення Землі зникла в одну мить?

ChatGPT здатний аналізувати як реальні, так і вигадані сценарії - від серйозних до абсурдних. Відповіді часом вражають опрацюванням і змушують поглянути на ситуацію під іншим кутом. Тут головне - ваша фантазія.

Прораховуйте наслідки гіпотетичних сценаріїв (фото: PCWorld)

Альтернативна історія

Любите розмірковувати про те, як могла скластися історія, якби все пішло інакше? Запитайте у ChatGPT, що було б, якби Римська імперія не завалилася, Гітлер переміг у Другій світовій або Чингісхан не народився.

Альтернативна історія також доступна в ChatGPT (фото: PCWorld)

Поговоріть із вигаданими персонажами

Хочете поговорити з Суперменом або запитати у Міккі Мауса, як це - бути символом поп-культури? Просто повідомте ChatGPT, з яким персонажем ви хочете поспілкуватися і про що. Він "перевтілиться" і вступить у діалог.

Повідомте ChatGPT, з яким персонажем ви хочете поспілкуватися (фото: PCWorld)

Грайте в текстові пригоди

Якщо ви застали епоху текстових квестів, то цей пункт вам особливо сподобається. ChatGPT може створити власну текстову гру в дусі "вибери сам", де кожне ваше рішення впливає на розвиток сюжету.

Ви можете задати жанр і тему - або дозволити ШІ самому все придумати.

Грайте в текстові пригоди (фото: PCWorld)

Генерація персонажів для історій і настільних ігор

Якщо ви пишете оповідання, створюєте світ для настільної RPG або хочете вигадати героя для фентезі-кампанії Dungeons & Dragons - ChatGPT легко з цим впорається. Досить описати базові параметри: жанр, сеттинг, ключові риси, і ШІ запропонує вам оригінального персонажа.

Чим більше ввступних ви дасте - тим глибшим буде результат. Наприклад, якщо ви хочете персонажа за мотивами Тоні Старка з Marvel, вкажіть це - і отримаєте адаптовану версію під фентезі або наукову фантастику.

Генерація персонажів для історій і настільних ігор (фото: PCWorld)

Дискусія з двох сторін

ChatGPT вміє виважено аналізувати аргументи "за" і "проти" в рамках однієї теми. Це робить його ідеальним інструментом для тих, хто хоче розглянути ситуацію з різних точок зору або "посперечатися" із самим собою.

Так, наприклад, ШІ можна попросити розібрати плюси і мінуси фінансування космічних досліджень. З одного боку - розвиток технологій і проривні відкриття, з іншого - значні витрати та соціальні пріоритети. ChatGPT викладе аргументи обох сторін і допоможе сформулювати збалансовану думку.

Якщо ж ви хочете почути точку зору, яка збігається з вашою - просто попросіть ChatGPT "переконати" вас. Головне - не намагайтеся "погрожувати" ШІ: він більше не ведеться на такі хитрощі.

ChatGPT вміє виважено аналізувати аргументи "за" і "проти" (фото: PCWorld)

Винаходи та поліпшення звичних речей

Потрібна свіжа ідея для стартапу або просто хочеться розважитися? Попросіть ChatGPT придумати нову версію звичного пристрою. Наприклад, як можна поліпшити навушники, зарядку, велосипед або кавоварку.

Якщо у вас уже є абстрактна ідея, але ви не знаєте, як її реалізувати - ChatGPT допоможе "розкласти" концепт по етапах: від технічної реалізації до візуального опису. Іноді такі експерименти перетворюються на справжню мозкову атаку.

Винаходи та покращення звичних речей (фото: PCWorld)

Аналіз самого себе

Один із найбільш незвичайних способів взаємодії з ChatGPT - це попросити його поміркувати про себе. Що таке мовна модель? Чому вона працює саме так? Чи може вона бути небезпечною? Чи, навпаки, принести користь людству?

Такі сесії можуть зачіпати філософські, етичні та навіть соціальні аспекти: від природи інтелекту до майбутнього ШІ в суспільстві. Відповіді, як правило, виважені й аргументовані - але не варто забувати, що ChatGPT не має самосвідомості. Ця вправа - радше інтелектуальна гра, ніж реальний самоаналіз.

Попросіть ChatGPT поміркувати про себе (фото: PCWorld)