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Відпустка без стресу. 7 способів, як ChatGPT може спланувати вашу подорож

Субота 21 червня 2025 16:00
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Відпустка без стресу. 7 способів, як ChatGPT може спланувати вашу подорож 7 способів використати ChatGPT під час планування подорожі (фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Планування поїздки - це водночас захопливо та виснажливо. Однак завдяки інструментам на базі штучного інтелекту, таким як ChatGPT, цей процес стає простішим, швидшим і значно індивідуальнішим.

Про 7 способів, як ChatGPT може допомогти вам підготуватися до відпустки, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт The Globe Wanderers.

Індивідуальні маршрути під будь-які уподобання

Одна з ключових переваг ChatGPT - можливість формувати персоналізовані маршрути. Хочете романтичний вікенд, сімейну подорож або поодинці? Вкажіть місто, дати та інтереси - і за лічені секунди отримаєте готовий маршрут на кожен день.

Приклад запиту:

  • "Допоможи спланувати 5-денну поїздку до Парижа для двох осіб, включно з визначними пам'ятками, ресторанами та цікавими локаціями".

Бюджетні поїздки без втрати вражень

AI може підказати, як заощадити: від дешевих авіарейсів до безкоштовних розваг на місці. Також ChatGPT допоможе розрахувати приблизний бюджет і дасть поради щодо економії.

Приклад запиту:

  • "Знайди недорогі перельоти і житло в Барселоні на тиждень у рамках бюджету в 600 доларів. Підкажи способи заощадити".

Приховані локації та унікальні враження

Крім популярних пам'яток, ChatGPT може розповісти про локації, про які не пишуть у путівниках: приховані стежки, маловідомі музеї, локальні фестивалі.

Приклад запиту:

"Підкажи 5 незвичайних місць у Лісабоні, які туристи часто пропускають".

Список речей

Проблема "що взяти з собою" більше неактуальна. Вкажіть місто, сезон і заплановані активності - AI сформує список, адаптований під клімат і ваш стиль подорожі.

Приклад запиту:

  • "Створи список речей для поїздки в Ісландію навесні з урахуванням піших прогулянок і відвідування гарячих джерел".

Виберіть найкращий час для поїздки

ChatGPT підкаже оптимальні дати для поїздки з урахуванням клімату, кількості туристів і місцевих подій. Це допоможе уникнути високих цін і поганої погоди.

Приклад запиту:

  • "Коли краще поїхати в Тоскану, щоб застати гарну погоду, менше туристів і місцеві фестивалі?".

Поради щодо безпеки та місцевих звичаїв

Безпека в подорожі - пріоритет. ChatGPT може розповісти про поширені шахрайські схеми, райони, яких варто уникати, і місцеві правила поведінки.

Приклад запиту:

  • "Розкажи, на що варто звернути увагу в Мехіко з точки зору безпеки. Які культурні особливості потрібно враховувати?".

Гастрономічний гід

ChatGPT допоможе скласти кулінарний маршрут: від популярних національних страв до вуличних закусок. Він також підкаже, де їх краще спробувати.

Приклад запиту:

  • "Назви 5 страв, які потрібно скуштувати в Мадриді, і де їх краще шукати".

Що важливо знати

Незважаючи на потужний функціонал ШІ, рекомендується доповнювати підготовку до поїздки особистими відгуками друзів, рекомендаціями блогерів і перевіреними туристичними сайтами.

ChatGPT - це корисний інструмент, але фінальні рішення краще ухвалювати, маючи якомога більше інформації.

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